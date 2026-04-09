Ballon d’Or - Kylian Mbappé : Un joueur de l’équipe de France va l’écoeurer ?

A 27 ans, Kylian Mbappé arrive à un moment important de sa carrière. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, l'attaquant du Real Madrid va devoir faire encore plus pour gravir une marche supplémentaire. Cela pourrait notamment passer par un Ballon d’Or ? Aujourd’hui, Mbappé n’en a toujours pas gagné. Et si un autre joueur de l’équipe de France le remportait d'ailleurs avant lui ?
En 2025, Ousmane Dembélé a été récompensé de sa saison exceptionnelle avec le PSG en remportant le Ballon d'Or. Qui sera maintenant le prochain joueur français à remporter cette prestigieuse distinction ? Logiquement, tous les regards se tournent vers un certain Kylian Mbappé. En cette année de Coupe du monde, le capitaine de l'équipe de France pourrait être l’élu si les Bleus venaient être à sacrés cet été aux Etats-Unis. Mais voilà que le Ballon d'Or pourrait encore une fois passer sous le nez de Mbappé… au profit d’un autre joueur de l’équipe de France.
« Ballon d’Or potentiel ? Ouais. Dans le futur oui »
Le Ballon d’Or pourrait-il alors plutôt revenir à un autre joueur de l'équipe de France que Kylian Mbappé ? Aujourd’hui, Michael Olise apparait comme un candidat très crédible compte tenu de ses performances avec le Bayern Munich. Et ce n’est pas Dayot Upamecano, coéquipier d’Olise en Bavière, qui dira le contraire : « Il peut faire la différence à tout moment. Je le vois à l’entraînement tous les jours. Je dois défendre sur lui malheureusement à l’entraînement, donc ça pique. Mais ça pique aussi pour lui (rire). Donc ça pique pour nous deux on va dire. Mais franchement, c’est un joueur incroyable, je le vois, je vois à quel point il a faim. C’est quelqu’un qui me ressemble beaucoup en dehors du terrain. Parce que c’est un bosseur. S’il continue à rester le mec qu’il est aujourd’hui, il va devenir une légende. Ballon d’Or potentiel ? Ouais. Dans le futur oui ».
Doué bientôt Ballon d’Or ?
Et si finalement, le prochain Ballon d'Or français se trouvait… au PSG ? Désiré Doué pourrait lui aussi prétendre à ce trophée à l’avenir. « Désiré a le potentiel pour remporter cette récompense. Être polyvalent ne l'empêchera pas de l'atteindre. Bien au contraire. Il coche toutes les cases du joueur moderne. Un joueur moderne, c'est quoi ? C'est un joueur déjà athlétiquement capable de faire de grosses différences. Par sa vitesse, sa puissance, son volume de jeu, Désiré a ça. Il a eu aussi cet arsenal technique très largement au-dessus de la moyenne. C'est un garçon décisif qui, par la dernière, l'avant-dernière passe ou le but, veut être impactant. Et qui marque, ce n'est pas si commun, des buts importants. Enfin, il a ce mental de très haut niveau », a confié Bruno Genesio.
Alors, un joueur de l'équipe de France pourrait-il écoeurer Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or ?