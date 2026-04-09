Ballon d’Or - Kylian Mbappé : Un joueur de l’équipe de France va l’écoeurer ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé arrive à un moment important de sa carrière. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, l'attaquant du Real Madrid va devoir faire encore plus pour gravir une marche supplémentaire. Cela pourrait notamment passer par un Ballon d’Or ? Aujourd’hui, Mbappé n’en a toujours pas gagné. Et si un autre joueur de l’équipe de France le remportait d'ailleurs avant lui ?

En 2025, Ousmane Dembélé a été récompensé de sa saison exceptionnelle avec le PSG en remportant le Ballon d'Or. Qui sera maintenant le prochain joueur français à remporter cette prestigieuse distinction ? Logiquement, tous les regards se tournent vers un certain Kylian Mbappé. En cette année de Coupe du monde, le capitaine de l'équipe de France pourrait être l’élu si les Bleus venaient être à sacrés cet été aux Etats-Unis. Mais voilà que le Ballon d'Or pourrait encore une fois passer sous le nez de Mbappé… au profit d’un autre joueur de l’équipe de France.

Kylian Mbappé : «Ça commence à me fatiguer», un journaliste français n'en peut plus https://t.co/LixP10KEsa — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Ballon d’Or potentiel ? Ouais. Dans le futur oui » Le Ballon d’Or pourrait-il alors plutôt revenir à un autre joueur de l'équipe de France que Kylian Mbappé ? Aujourd’hui, Michael Olise apparait comme un candidat très crédible compte tenu de ses performances avec le Bayern Munich. Et ce n’est pas Dayot Upamecano, coéquipier d’Olise en Bavière, qui dira le contraire : « Il peut faire la différence à tout moment. Je le vois à l’entraînement tous les jours. Je dois défendre sur lui malheureusement à l’entraînement, donc ça pique. Mais ça pique aussi pour lui (rire). Donc ça pique pour nous deux on va dire. Mais franchement, c’est un joueur incroyable, je le vois, je vois à quel point il a faim. C’est quelqu’un qui me ressemble beaucoup en dehors du terrain. Parce que c’est un bosseur. S’il continue à rester le mec qu’il est aujourd’hui, il va devenir une légende. Ballon d’Or potentiel ? Ouais. Dans le futur oui ».