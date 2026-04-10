Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé et une star de l’équipe de France bientôt réunis ?

Malgré ses buts par dizaines, Kylian Mbappé ne parvient pour le moment pas à mettre la main sur un trophée majeur avec le Real Madrid à l'approche de la fin de son deuxième exercice. De quoi visiblement donner des idées aux décideurs du club merengue dans le domaine de la création avec un coéquipier de Mbappé en équipe de France ?
Voici un joueur qui était quasiment invisible dans les radars de l'équipe de France il y a même pas deux années de cela. Si bien qu'il n'était pas de la partie au dernier Euro. Et pourtant, à ce jour, il semble indéboulonnable dans le onze de départ de Didier Deschamps. Attendu sur le sol américain pour la Coupe du monde à venir (11 juin - 19 juillet) avec son capitaine Kylian Mbappé, il est annoncé comme potentielle piste du Real Madrid en parallèle.
Incontournable avec le Bayern Munich et l'équipe de France, Michael Olise a franchi un cap cette saison
25 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues en club. Voici le bilan de Michael Olise, milieu offensif et ailier du Bayern Munich. Avec l'équipe bavaroise, l'international français qui a coûté un peu plus de 50M€ à l'été 2024 en parallèle de la médaille d'argent décrochée par le principal concerné et l'équipe alors entraînée par Thierry Henry, fait tourner quelques têtes sur le marché des transferts au vu de sa saison XXL chez le champion d'Allemagne. Auteur de 16 buts depuis le début de l'exercice, Olise a pris une tout autre dimension, tapant dans l'œil des dirigeants de Liverpool dans le cadre de la succession de Mohamed Salah, mais pas seulement.
Olise dans le viseur du Real Madrid ?
Si l'on se fie aux informations de Christian Falk, journaliste de Sport BILD, la direction du Real Madrid se pencherait tout autant sur son cas. La Casa Blanca a pu témoigner de l'impact que Michael Olise peut avoir sur un match après sa performance au Santiago Bernabeu mardi soir, passeur décisif pour Harry Kane et dynamiteur des attaques bavaroises faisant passer un moment compliqué au latéral gauche espagnol Alvaro Carreras. Buteur insatiable du Real Madrid, Kylian Mbappé va-t-il retrouver son coéquipier en équipe de France à Valdebebas à la prochaine intersaison ? Christian Falk fait savoir qu'il semble peu probable que ce transfert puisse avoir lieu en l'état.