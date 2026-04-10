Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé et une star de l’équipe de France bientôt réunis ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Malgré ses buts par dizaines, Kylian Mbappé ne parvient pour le moment pas à mettre la main sur un trophée majeur avec le Real Madrid à l'approche de la fin de son deuxième exercice. De quoi visiblement donner des idées aux décideurs du club merengue dans le domaine de la création avec un coéquipier de Mbappé en équipe de France ?

Voici un joueur qui était quasiment invisible dans les radars de l'équipe de France il y a même pas deux années de cela. Si bien qu'il n'était pas de la partie au dernier Euro. Et pourtant, à ce jour, il semble indéboulonnable dans le onze de départ de Didier Deschamps. Attendu sur le sol américain pour la Coupe du monde à venir (11 juin - 19 juillet) avec son capitaine Kylian Mbappé, il est annoncé comme potentielle piste du Real Madrid en parallèle.

✅Real Madrid likely to intensify efforts to sign Michael Olise https://t.co/MrxfaOolNp — Christian Falk (@cfbayern) April 9, 2026

Incontournable avec le Bayern Munich et l'équipe de France, Michael Olise a franchi un cap cette saison 25 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues en club. Voici le bilan de Michael Olise, milieu offensif et ailier du Bayern Munich. Avec l'équipe bavaroise, l'international français qui a coûté un peu plus de 50M€ à l'été 2024 en parallèle de la médaille d'argent décrochée par le principal concerné et l'équipe alors entraînée par Thierry Henry, fait tourner quelques têtes sur le marché des transferts au vu de sa saison XXL chez le champion d'Allemagne. Auteur de 16 buts depuis le début de l'exercice, Olise a pris une tout autre dimension, tapant dans l'œil des dirigeants de Liverpool dans le cadre de la succession de Mohamed Salah, mais pas seulement.