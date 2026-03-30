Dembélé, Mbappé et Olise : Le mystère que tout le monde veut élucider après cette séquence qui fait le buzz

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après le Brésil, l'équipe de France a donc remporté son deuxième match amical de cette trêve internationale face à la Colombie (3-1). Pour cette rencontre, Didier Deschamps avait largement fait tourner et c'est ainsi que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise étaient sur le banc de touche au coup d'envoi. Et voilà que les 3 internationaux ne sont pas passés inaperçus sur le bord du terrain.

Pour affronter la Colombie ce dimanche, Didier Deschamps avait aligné une équipe de France totalement remaniée par rapport à celle qui avait joué contre le Brésil. Rayan Cherki, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery ou encore Brice Samba étaient ainsi titulaires, tandis qu'on pouvait retrouver Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Michael Olise sur le banc de touche. Les trois attaquants étaient d'ailleurs côte à côte au bord du terrain et voilà que pendant que leurs coéquipiers jouaient, ils ne manquaient pas de passer du bon temps.

Un joueur du PSG fait comme Kylian Mbappé, ça risque de faire parler ! https://t.co/yh05G6a4Em — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

Ça rigole bien sur le banc des Bleus En effet, pendant la rencontre, les caméras se sont braquées vers Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise. C'est alors que les trois joueurs de l'équipe de France sont apparus en train d'avoir un fou rire. Une séquence qui n'a d'ailleurs pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Ainsi, face à l'amusement de Dembélé, Mbappé et Olise, de nombreux internautes ont voulu élucider un mystère et savoir qui avait alors pu être dit pour provoquer un tel fou rire.