Validé par Didier Deschamps, Kylian Mbappé a eu «peur» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais âgé de 27 ans, Kylian Mbappé s’apprête à disputer sa troisième Coupe du Monde. L’attaquant français est désormais capitaine, et va devoir porter les siens vers la victoire finale. Si la star du Real Madrid est consciente de son rôle, Didier Deschamps lui, a validé le leadership du Bondynois, ce qui a laissé place à une séquence amusante à la télévision. Explications.

Véritable star du football mondial, Kylian Mbappé aborde cette Coupe du Monde 2026 dans la peau d’un capitaine d’une grande nation. Le Français en est bien conscient, ce brassard implique de grandes responsabilités au sein de l’équipe de France.

🚨 Jean Pierre Papin 🇫🇷 : « 𝗝𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗔𝗧𝗧𝗔𝗤𝗨𝗔𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗟’𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘. » 🤩🇫🇷



🎥 @Rothensenflamme



pic.twitter.com/LCR9dHe8BA — Actu Foot (@ActuFoot_) March 27, 2026

« C'est très différent, tout le monde se concentre sur toi et veut prendre soin de toi » « Maintenant, je prends la pleine mesure du rôle que le coach et les joueurs attendent de moi, de la place qu'ils veulent que j'occupe, et de l'espace que je dois aussi laisser à l'ensemble du groupe. Je suis arrivé (en 2017) dans une équipe qui était déjà bonne, qui avait fait une finale d'Euro (en 2016) mais qui n'avait pas gagné depuis longtemps. J'étais un peu la cerise sur le gâteau, le jeune talent. Ensuite, c'est vrai que je suis devenu un joueur important : en 2022, j'étais la star de l'équipe. C'est très différent, tout le monde se concentre sur toi et veut prendre soin de toi », a affirmé Kylian Mbappé ce dimanche au micro de Téléfoot.