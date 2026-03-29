Validé par Didier Deschamps, Kylian Mbappé a eu «peur» !

Désormais âgé de 27 ans, Kylian Mbappé s’apprête à disputer sa troisième Coupe du Monde. L’attaquant français est désormais capitaine, et va devoir porter les siens vers la victoire finale. Si la star du Real Madrid est consciente de son rôle, Didier Deschamps lui, a validé le leadership du Bondynois, ce qui a laissé place à une séquence amusante à la télévision. Explications.
Véritable star du football mondial, Kylian Mbappé aborde cette Coupe du Monde 2026 dans la peau d’un capitaine d’une grande nation. Le Français en est bien conscient, ce brassard implique de grandes responsabilités au sein de l’équipe de France.
« C'est très différent, tout le monde se concentre sur toi et veut prendre soin de toi »
« Maintenant, je prends la pleine mesure du rôle que le coach et les joueurs attendent de moi, de la place qu'ils veulent que j'occupe, et de l'espace que je dois aussi laisser à l'ensemble du groupe. Je suis arrivé (en 2017) dans une équipe qui était déjà bonne, qui avait fait une finale d'Euro (en 2016) mais qui n'avait pas gagné depuis longtemps. J'étais un peu la cerise sur le gâteau, le jeune talent. Ensuite, c'est vrai que je suis devenu un joueur important : en 2022, j'étais la star de l'équipe. C'est très différent, tout le monde se concentre sur toi et veut prendre soin de toi », a affirmé Kylian Mbappé ce dimanche au micro de Téléfoot.
« J’aurais eu peur s’il avait dit que j’étais un mauvais »
« Maintenant, c'est l'inverse : c'est moi qui dois prendre soin de tout le monde. J'étais pro, il y en a qui étaient gamins (parmi ses coéquipiers)... C'est bizarre de parler comme un vieux, alors que je ne suis pas vieux », poursuit-il. Et alors que le journaliste lui a rappelé que Didier Deschamps le validait totalement en tant que capitaine, Kylian Mbappé a alors plaisanté : « Didier Deschamps a dit que j'étais un bon capitaine ? J’aurais eu peur s’il avait dit que j’étais un mauvais (rires). »