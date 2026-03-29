Didier Deschamps : Le beau cadeau que l’équipe de France veut lui faire avant Zidane

Pierrick Levallet

Ce n’est plus un secret, Didier Deschamps vivra sa dernière compétition à la tête de l’équipe de France cet été. Le sélectionneur des Bleus cédera sa place potentiellement à Zinédine Zidane après la Coupe du monde 2026. Le groupe tricolore souhaite donc lui offrir un très beau cadeau avant son départ.

Cet été, Didier Deschamps vivra sa dernière compétition à la tête de l’équipe de France. Sélectionneur des Bleus depuis 2012, le coach de 57 ans va céder sa place après la Coupe du monde 2026. Tout semble d’ailleurs indiquer que c’est Zinédine Zidane qui assurera sa succession en sélection après le Mondial aux Etats-Unis. Le groupe tricolore espère donc pouvoir faire un très beau cadeau à Didier Deschamps avant son départ.

Equipe de France : Deschamps en colère aux Etats-Unis (et la raison est inattendue) https://t.co/JMEqb2ceRv — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

«J’espère qu'on ajoutera une belle ligne cet été» « Quelle trace va laisser Deschamps dans l’histoire du football français ? Je pense et j’espère qu'on ajoutera encore des belles lignes. Mais forcément, la Coupe du monde, ça restera un souvenir pour tous les supporters de l'équipe de France. C’est un coach qui a performé, qui a eu des bons résultats, parfois malheureux à la dernière marche. Mais il nous a toujours amenés le plus loin possible dans chaque compétition. J’espère qu'on ajoutera une belle ligne cet été » a expliqué N’Golo Kanté au micro de Téléfoot.