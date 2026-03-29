Didier Deschamps : Le beau cadeau que l’équipe de France veut lui faire avant Zidane

Ce n’est plus un secret, Didier Deschamps vivra sa dernière compétition à la tête de l’équipe de France cet été. Le sélectionneur des Bleus cédera sa place potentiellement à Zinédine Zidane après la Coupe du monde 2026. Le groupe tricolore souhaite donc lui offrir un très beau cadeau avant son départ.
Cet été, Didier Deschamps vivra sa dernière compétition à la tête de l’équipe de France. Sélectionneur des Bleus depuis 2012, le coach de 57 ans va céder sa place après la Coupe du monde 2026. Tout semble d’ailleurs indiquer que c’est Zinédine Zidane qui assurera sa succession en sélection après le Mondial aux Etats-Unis. Le groupe tricolore espère donc pouvoir faire un très beau cadeau à Didier Deschamps avant son départ.
«J’espère qu'on ajoutera une belle ligne cet été»
« Quelle trace va laisser Deschamps dans l’histoire du football français ? Je pense et j’espère qu'on ajoutera encore des belles lignes. Mais forcément, la Coupe du monde, ça restera un souvenir pour tous les supporters de l'équipe de France. C’est un coach qui a performé, qui a eu des bons résultats, parfois malheureux à la dernière marche. Mais il nous a toujours amenés le plus loin possible dans chaque compétition. J’espère qu'on ajoutera une belle ligne cet été » a expliqué N’Golo Kanté au micro de Téléfoot.
Deschamps a bluffé son monde à la tête de l'équipe de France
Il faut dire que depuis son arrivée à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a obtenu des résultats concluants. Vainqueur de la Coupe du monde en 2018, l’ancien de l’OM a emmené les Bleus jusqu’en finale de l’Euro 2016 et du Mondial 2022. Peu d’entraîneurs ont eu de meilleurs, voire les mêmes résultats que Didier Deschamps à la tête d’une sélection. Cet été, il aura d’ailleurs l’occasion de partir sur le toit du monde en cas de nouveau sacre aux Etats-Unis. L’équipe de France semble en tout cas déterminée à aller chercher cette troisième étoile pour son entraîneur.