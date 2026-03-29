Zinedine Zidane : Le souvenir (qui ne s'est pas bien terminé) qui a marqué Kylian Mbappé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant de très certainement le côtoyer en équipe de France, Kylian Mbappé est revenu sur un de ses souvenirs impliquant Zinedine Zidane, pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps après la prochaine Coupe du monde. Un souvenir qui date de plusieurs années, mais qui n’est pas vraiment un bon.

Dans quelques mois, l’équipe de France tentera d’accéder à une troisième finale de Coupe du monde consécutive, après celle gagnée face à la Croatie en 2018 et celle perdue contre l’Argentine en 2022. Avant celles-ci, la dernière remontait à 2006, quand les Bleus s’étaient inclinés aux tirs au but face à l’Italie. Une finale marquée par l’expulsion de Zinedine Zidane pour un coup de tête sur Marco Materazzi et qui est d’ailleurs le premier souvenir d’un Mondial de Kylian Mbappé.

Bixente Lizarazu, son coup de gueule en utilisant Zinedine Zidane https://t.co/8dQ0oyAInc — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« C'était la dernière de Zidane, qui était pour nous l'idole de tout un pays » « Mon premier souvenir d'une Coupe du monde ? Pour moi la première c'était celle de 2006 en Allemagne. Parce que c'était la dernière de Zidane, qui était pour nous l'idole de tout un pays, et que nous avions perdu la finale contre l'Italie. C'est mon premier souvenir, dont je me souviens très bien, car en 2002, j'étais encore très jeune », a confié le capitaine de l’équipe de France, dans un entretien accordé à Fox Deportes.