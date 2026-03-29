Zinedine Zidane : Le souvenir (qui ne s'est pas bien terminé) qui a marqué Kylian Mbappé

Avant de très certainement le côtoyer en équipe de France, Kylian Mbappé est revenu sur un de ses souvenirs impliquant Zinedine Zidane, pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps après la prochaine Coupe du monde. Un souvenir qui date de plusieurs années, mais qui n’est pas vraiment un bon.
Dans quelques mois, l’équipe de France tentera d’accéder à une troisième finale de Coupe du monde consécutive, après celle gagnée face à la Croatie en 2018 et celle perdue contre l’Argentine en 2022. Avant celles-ci, la dernière remontait à 2006, quand les Bleus s’étaient inclinés aux tirs au but face à l’Italie. Une finale marquée par l’expulsion de Zinedine Zidane pour un coup de tête sur Marco Materazzi et qui est d’ailleurs le premier souvenir d’un Mondial de Kylian Mbappé.
« C'était la dernière de Zidane, qui était pour nous l'idole de tout un pays »
« Mon premier souvenir d'une Coupe du monde ? Pour moi la première c'était celle de 2006 en Allemagne. Parce que c'était la dernière de Zidane, qui était pour nous l'idole de tout un pays, et que nous avions perdu la finale contre l'Italie. C'est mon premier souvenir, dont je me souviens très bien, car en 2002, j'étais encore très jeune », a confié le capitaine de l’équipe de France, dans un entretien accordé à Fox Deportes.
« J’essaie de ne pas trop le croiser, même si c’est toujours un plaisir de voir Zinédine Zidane »
Une idole que Kylian Mbappé aura très bientôt l’opportunité de côtoyer de plus près. Tout porte à croire que Zinedine Zidane sera le prochain sélectionneur des Bleus, une fois la Coupe du monde 2026 terminée et Didier Deschamps parti. Comme il l’expliquait l’année dernière auprès du Parisien, l’attaquant du Real Madrid essaye de ne pas trop le croiser, afin de ne pas alimenter les spéculations : « On s’est croisés un petit peu, mais j’essaie de faire en sorte que ça n’arrive pas trop souvent, parce que si je croise Zidane, je sais qu’il y aura pas mal de spéculations. J’essaie de ne pas trop le croiser, même si c’est toujours un plaisir de voir Zinédine Zidane. »