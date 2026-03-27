Mbappé évite Zidane au maximum (la raison va vous surprendre)

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est un secret de polichinelle, Zinedine Zidane et Kylian Mbappé travailleront bientôt ensemble en équipe de France, puisque l'ancien meneur de jeu succédera à Didier Deschamps à la tête des Bleus après la Coupe du Monde. En attendant, Mbappé a avoué en interview éviter au maximum de croiser Zindane à Madrid, et ce pour ne pas faire les gros titres de la presse espagnole.

Kylian Mbappé est la star actuelle du Real Madrid et le capitaine de l'équipe de France avec laquelle il tentera cet été de remporter une deuxième Coupe du Monde après celle de 2018, avec le numéro 10 dans le dos. Une trajectoire qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain Zinedine Zidane, et l'ancien meneur de jeu entraînera d'ailleurs vraisemblablement Mbappé à partir de l'été prochain en équipe de France. Un choix que l'attaquant du Real Madrid avait déjà validé en mars 2025 dans un entretien accordé au Parisien.

Zinedine Zidane : Il va y avoir un problème avec l’équipe de France, et il est important ! https://t.co/9cTnNmSxHe — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Mbappé valide déjà Zidane « Je ne sais pas. Je sais de qui vous voulez que je parle, mais je ne parlerai pas de lui parce que ce n’est pas mon rôle. Il y a un président à la Fédération, c’est lui qui va prendre cette décision-là. Tout le monde parle de Zidane, donc on ne va pas faire celui qui vit dans une caverne et qui ne sait pas ce qui se passe, mais ce n’est pas à moi d’en parler. Si c’est le successeur idéal ? C’est Zinédine Zidane ! Mais comme je vous ai dit, c’est Philippe Diallo qui décidera, c’est à lui que revient cette tâche. On verra sur quels critères il va se baser et quelles décisions il va prendre », avait indiqué Kylian Mbappé. Mais l'ancien attaquant du PSG avait également avoué qu'il esquivait volontairement Zinedine Zidane à Madrid, la ville où ils vivent tout les deux, et ce pour une raison bien précise.