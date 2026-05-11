Mercato : Avec Julian Alvarez, le PSG a-t-il trouvé le parfait remplaçant de Gonçalo Ramos ?

La rédaction

Après une nouvelle saison en tant que doublure de luxe, Gonçalo Ramos serait ouvert à un départ du PSG, afin de devenir véritablement titulaire dans un autre club. La direction parisienne ne s’opposerait pas à un départ du Portugais et elle aurait d’ailleurs déjà quelques pistes pour le remplacer. Julian Alvarez serait notamment dans les petits papiers de Luis Campos. Le buteur de l’Atlético de Madrid sera-t-il le remplaçant parfait de Ramos ? C’est notre sondage du jour.

Au PSG, il est parfois difficile de se faire une place et Gonçalo Ramos peut en témoigner. Arrivé en 2023 à Paris, le Portugais n’a jamais vraiment réussi à s’imposer et il doit se contenter d’un rôle de joker de luxe. Il faut dire que Luis Enrique fait très souvent confiance au même trio composé de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Ramos pourrait quitter le PSG L'avenir de Gonçalo Ramos au PSG semble donc être bouché et cela pourrait l’amener à s’en aller. Selon certaines sources, le Portugais souhaiterait d’ailleurs quitter Paris pour trouver une place de titulaire indiscutable. Les dirigeants parisiens ne seraient pas fermés à un départ de leur buteur, mais si cela aboutit, il faudra lui trouver un remplaçant. Certaines pistes sont déjà sorties dans la presse et la plus chaude mènerait à Julian Alvarez.