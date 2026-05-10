Mercato : Pisté par le PSG, cet attaquant va finalement débarquer à Barcelone ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG semble vouloir se renforcer en attaque et il aurait d’ailleurs déjà quelques pistes. Le nom d’Eli Junior Kroupi est régulièrement cité dans le viseur du club de la capitale, lui qui réalise une très bonne saison à Bournemouth. Malheureusement, l’ancien joueur de Lorient ne serait pas très chaud pour signer à Paris, puisqu’il préfèrerait rejoindre Barcelone.

Pour sa première saison en Angleterre, Eli Junior Kroupi épate. En 31 matchs de Premier League, l’attaquant a trouvé le chemin des filets à 12 reprises, mettant la barre très haut pour un joueur âgé seulement de 19 ans. Forcément, avec de telles performances, de nombreux clubs se sont penchés sur son cas. Kroupi intéresse de nombreux cadors anglais, mais pas seulement.

Kroupi aurait un faible pour Barcelone Parmi les clubs intéressés par Eli Junior Kroupi, on retrouve également le PSG, qui est toujours friand de jeunes talents français. D’après les informations de Sport, le FC Barcelone aurait aussi des vues sur l’attaquant de Bournemouth, qui pourrait quitter les Cherries contre un chèque de 80M€. Le quotidien espagnol rajoute même que l’ancien joueur du FC Lorient serait un grand fan de la formation blaugrana et si transfert il y a, cela serait donc pour rejoindre l’équipe d’Hansi Flick.