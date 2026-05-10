Mercato : Pisté par le PSG, cet attaquant va finalement débarquer à Barcelone ?

Cet été, le PSG semble vouloir se renforcer en attaque et il aurait d’ailleurs déjà quelques pistes. Le nom d’Eli Junior Kroupi est régulièrement cité dans le viseur du club de la capitale, lui qui réalise une très bonne saison à Bournemouth. Malheureusement, l’ancien joueur de Lorient ne serait pas très chaud pour signer à Paris, puisqu’il préfèrerait rejoindre Barcelone.
Pour sa première saison en Angleterre, Eli Junior Kroupi épate. En 31 matchs de Premier League, l’attaquant a trouvé le chemin des filets à 12 reprises, mettant la barre très haut pour un joueur âgé seulement de 19 ans. Forcément, avec de telles performances, de nombreux clubs se sont penchés sur son cas. Kroupi intéresse de nombreux cadors anglais, mais pas seulement.
Kroupi aurait un faible pour Barcelone
Parmi les clubs intéressés par Eli Junior Kroupi, on retrouve également le PSG, qui est toujours friand de jeunes talents français. D’après les informations de Sport, le FC Barcelone aurait aussi des vues sur l’attaquant de Bournemouth, qui pourrait quitter les Cherries contre un chèque de 80M€. Le quotidien espagnol rajoute même que l’ancien joueur du FC Lorient serait un grand fan de la formation blaugrana et si transfert il y a, cela serait donc pour rejoindre l’équipe d’Hansi Flick.
Acherchour veut voir Kroupi au PSG à la place de Ramos
Il y a quelque temps, Walid Acherchour avait évoqué la piste Eli Junior Kroupi pour le PSG. Selon le journaliste de l’After Foot, le joueur de Bournemouth serait le parfait remplaçant de Gonçalo Ramos, mais aussi une bonne doublure pour Ousmane Dembélé. « Moi à la fin de la saison, ça va peut-être faire sursauter les auditeurs, mais je vais chercher Éli Kroupi et je sors Ramos. Moi j’aime beaucoup Éli Kroupi, je le mets dans le registre de back-up de Dembélé, car je pense qu’il a beaucoup plus le profil. Quand tu veux faire souffler Dembélé, tu mets Éli Kroupi qui lui va correspondre totalement à ce que veut mettre en place Luis Enrique et tu n’auras pas un changement de profil. » Reste à voir si le club de la capitale réussira à le faire venir cet été, car en tout cas la concurrence s’annonce rude.