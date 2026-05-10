Mercato : Luis Enrique l’adore, le PSG prêt à tenter une opération surprise cet été !

Cet été, le PSG risque de se montrer actif sur le mercato. Si plusieurs pistes ont déjà été citées proches du club parisien, les dirigeants pourraient tenter un véritable coup de poker en Premier League. En difficulté avec Manchester City, Phil Foden (25 ans) serait dans le viseur du champion d’Europe. Explications.
Engagé dans une folle fin de saison, le PSG se concentre sur le terrain. Néanmoins, cet été, les dirigeants du club de la capitale devraient se montrer plutôt actifs. Plusieurs chantiers sont à l’étude du côté du PSG, avec certaines pistes qui semblent déjà très chaudes ! Outre Maghnes Akliouche (AS Monaco) qui se rapproche de Paris, Julian Alvarez (Atlético de Madrid) ou encore Ayyoub Bouaddi (LOSC) intéressent également le champion d’Europe en titre.
Le PSG en pince pour Phil Foden
Si au cours des dernières années, le PSG a démontré sa volonté de recruter majoritairement en Ligue 1, le club de la capitale pourrait changer son fusil d’épaule, avec une piste plutôt surprenante toute droit issue de Premier League. A en croire les dernières indiscrétions de Média Foot, le PSG serait sur les traces de Phil Foden. Âgé de 25 ans, le phénomène de Manchester City vit une saison plutôt compliquée sous les ordres de Pep Guardiola. Selon le média, l’international Anglais est très apprécié de Luis Campos, mais également de Luis Enrique qui verrait d’un bon œil sa signature.
Un prêt avec option d’achat à l’étude ?
Toujours selon Média Foot, le PSG pourrait se laisser tenter par un prêt avec option d’achat pour Phil Foden. Néanmoins, la presse anglaise elle, annonce au contraire que le numéro 47 serait tout proche de prolonger jusqu’en juin 2030 avec les « Citizens ». Meilleur joueur de Premier League en 2023-2024, Phil Foden décidera-t-il de se relancer à Paris cet été ? Affaire à suivre de près alors que le PSG semble prêt à enflammer ce mercato d’été 2026…