Mercato : Luis Enrique l’adore, le PSG prêt à tenter une opération surprise cet été !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG risque de se montrer actif sur le mercato. Si plusieurs pistes ont déjà été citées proches du club parisien, les dirigeants pourraient tenter un véritable coup de poker en Premier League. En difficulté avec Manchester City, Phil Foden (25 ans) serait dans le viseur du champion d’Europe. Explications.

Engagé dans une folle fin de saison, le PSG se concentre sur le terrain. Néanmoins, cet été, les dirigeants du club de la capitale devraient se montrer plutôt actifs. Plusieurs chantiers sont à l’étude du côté du PSG, avec certaines pistes qui semblent déjà très chaudes ! Outre Maghnes Akliouche (AS Monaco) qui se rapproche de Paris, Julian Alvarez (Atlético de Madrid) ou encore Ayyoub Bouaddi (LOSC) intéressent également le champion d’Europe en titre.

Le PSG en pince pour Phil Foden Si au cours des dernières années, le PSG a démontré sa volonté de recruter majoritairement en Ligue 1, le club de la capitale pourrait changer son fusil d’épaule, avec une piste plutôt surprenante toute droit issue de Premier League. A en croire les dernières indiscrétions de Média Foot, le PSG serait sur les traces de Phil Foden. Âgé de 25 ans, le phénomène de Manchester City vit une saison plutôt compliquée sous les ordres de Pep Guardiola. Selon le média, l’international Anglais est très apprécié de Luis Campos, mais également de Luis Enrique qui verrait d’un bon œil sa signature.