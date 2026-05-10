PSG : Kvaratskhelia et Doué, Luis Enrique se régale avec cette tactique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au PSG, Luis Enrique peut compter sur un trio d’attaque exceptionnel composé d’Ousmane Dembélé, de Khvicha Kvaratskhelia, et de Désiré Doué. Comme l’indique un ancien préparateur physique de Ligue 1, avec la qualité de pressing du Géorgien et l’endurance du jeune Français, Paris dispose d’une arme quasi invincible dans la mise sous pression de l’adversaire.

Luis Enrique est un homme heureux au PSG. Doté d’un effectif de très grand talent, le coach espagnol a réussi à mettre en place ses idées de jeu au sein du club parisien. Mercredi soir face au Bayern Munich, l’Asturien a assisté à une très bonne performance défensive de la part de ses joueurs. Et à Paris, tout le monde défend. Un effort collectif illustré par les trois attaquants que sont Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, qui n’ont cessé de presser les défenseurs bavarois, souvent gênés à la relance.

Kvaratskhelia et Doué impressionnent cet ancien préparateur physique Ancien préparateur physique et responsable du développement individuel du Stade Rennais, Guillaume Testu est impressionné par les qualités de pressing et d’endurance du Géorgien et du jeune Français. « On le perçoit moins que Kvara parce qu’il n’a pas le même âge et que la qualité du pressing et du contre-pressing est certainement supérieure chez le Géorgien. Mais Désiré est le seul capable de maintenir cette intensité pendant toute la durée d’un match », confie ce dernier auprès du Parisien, avant d’enchaîner sur Doué.