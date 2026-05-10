PSG : Kvaratskhelia et Doué, Luis Enrique se régale avec cette tactique !

Au PSG, Luis Enrique peut compter sur un trio d’attaque exceptionnel composé d’Ousmane Dembélé, de Khvicha Kvaratskhelia, et de Désiré Doué. Comme l’indique un ancien préparateur physique de Ligue 1, avec la qualité de pressing du Géorgien et l’endurance du jeune Français, Paris dispose d’une arme quasi invincible dans la mise sous pression de l’adversaire.
Luis Enrique est un homme heureux au PSG. Doté d’un effectif de très grand talent, le coach espagnol a réussi à mettre en place ses idées de jeu au sein du club parisien. Mercredi soir face au Bayern Munich, l’Asturien a assisté à une très bonne performance défensive de la part de ses joueurs. Et à Paris, tout le monde défend. Un effort collectif illustré par les trois attaquants que sont Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, qui n’ont cessé de presser les défenseurs bavarois, souvent gênés à la relance.
Kvaratskhelia et Doué impressionnent cet ancien préparateur physique
Ancien préparateur physique et responsable du développement individuel du Stade Rennais, Guillaume Testu est impressionné par les qualités de pressing et d’endurance du Géorgien et du jeune Français. « On le perçoit moins que Kvara parce qu’il n’a pas le même âge et que la qualité du pressing et du contre-pressing est certainement supérieure chez le Géorgien. Mais Désiré est le seul capable de maintenir cette intensité pendant toute la durée d’un match », confie ce dernier auprès du Parisien, avant d’enchaîner sur Doué.
Doué est « un avion de chasse »Doué est « un avion de chasse »
« Quand tu dépasses les 950 m à haute intensité sur un match pour un joueur offensif, c’est énorme. Ce qui est impressionnant chez lui, c’est sa capacité à répéter les courses sans jamais flancher. C’est un avion de chasse », conclut Guillaume Testu. A seulement 20 ans, Désiré Doué ne cesse d’impressionner, aussi bien de par ses qualités techniques que par sa capacité à répéter les efforts. De bon augure pour la suite de sa carrière au PSG…