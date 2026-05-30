PSG/Arsenal : Al-Khelaïfi, une promesse à 24M€ avant la finale de Ligue des champions ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi, le PSG défie Arsenal en finale de la Ligue des champions. Présent à ce stade pour la deuxième année consécutive après son titre historique obtenu face à l'Inter Milan l'an dernier, le club de la capitale confirme son statut en Europe. Ces dernières années, les dirigeants ont su récompenser les joueurs à chaque grande victoire remportée notamment et cela sera encore le cas.

Après leur brillante qualification pour la finale de la Ligue des champions obtenue face au Bayern Munich, les joueurs du PSG ont les yeux rivés vers ce rendez-vous très attendu. En cas de deuxième titre consécutif, ils se sont déjà vus promettre une très belle récompense pour leurs efforts fournis tout au long de la compétition.

24M€ de récompense pour le PSG ? Opposé à Arsenal au Stade Ferenc-Puskas à Budapest ce samedi, le PSG a une chance d'aller chercher un deuxième trophée consécutif en Ligue des champions, un an après son premier sacre historique. Les joueurs seront peut-être plus motivés en ayant connaissance de la récompense que la direction prévoit pour eux en cas de victoire. En effet, d'après L'Equipe, chaque joueur pourrait toucher une prime d'environ 1 million d'euros s'ils remportent le match. Cela monterait donc à 24M€ puisque les 24 joueurs convoqués pour ce déplacement seront concernés.