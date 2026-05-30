PSG - Arsenal : Ousmane Dembélé prêt à «marquer l’histoire», la grosse annonce avant la finale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A 29 ans, Ousmane Dembélé peut entrer un peu plus dans la légende ce samedi. Face à Arsenal en Ligue des Champions, le numéro 10 du PSG est attendu au tournant. Pour son ancien formateur Julien Stéphan, l’attaquant français va marquer l’histoire, lui qui possède cette capacité à se transcender dans les grands rendez-vous.

Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé est attendu au tournant ce samedi à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions. Le numéro 10 du PSG souhaite un peu plus rentrer dans l’histoire avant d’aller disputer la Coupe du Monde avec l’équipe de France cet été. Pour l’ancien formateur de Dembélé au Stade Rennais Julien Stéphan, ce dernier dispose de cette capacité à hausser le ton dans les grands matchs.

Dembélé a « une volonté féroce de marquer l’histoire » « Ousmane se transcende dans tous les matchs à forte responsabilité. Je ne serais donc pas surpris qu’il joue encore un rôle majeur dans cette finale, par son intensité, ses courses et son énergie, mais aussi par sa capacité à être décisif et à faire les bons choix dans un match que l’on peut imaginer plus fermé que l’année précédente », a ainsi confié Julien Stéphan dans les colonnes du Parisien. L’actuel entraîneur de QPR en Angleterre note également chez le Français « une volonté féroce de marquer l’histoire par les actes plus que par des déclarations fracassantes ».