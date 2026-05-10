«Il n’a rien à faire à l’OM» : Un joueur poussé vers la sortie dans l’After Foot !

Pierrick Levallet

La fin de saison à l’OM est particulièrement délicate. En conséquence, le mercato devrait être assez mouvementé du côté du club phocéen. Certains joueurs devraient quitter le navire une fois l’exercice 2025-2026 arrivé à son terme. Facundo Medina a notamment été invité à faire ses valises dans l’After Foot sur RMC.

Du côté de l’OM, la fin de saison est compliquée. Le club phocéen n’a pas atteint les objectifs qu’il s’était fixé, à savoir remporter la Coupe de France et finir au moins troisième de Ligue 1. La qualification en Ligue des champions semble même compromise puisque la quatrième place est presque hors de portée. En conséquence, le mercato devrait être mouvementé avec plusieurs départs prévus. Celui de Facundo Medina a notamment été réclamé dans l’After Foot.

«Je ne suis pas convaincu que c’est un plus pour l’OM» « Medina n’a rien à faire à l’OM. Medina, c’est un joueur moyen de Ligue 1. Pour moi en tout cas, il y a bien meilleur que Medina. Pour moi, Medina ce n’est pas un mauvais joueur. Je ne suis pas convaincu que c’est un plus pour l’OM. Je prends des joueurs un peu plus jeunes, des joueurs qui ont envie de se battre pour l’OM. Des joueurs qui rentrent dans un cycle de 2 ou 3 ans pour l’OM. Aujourd’hui, tu as besoin d’avoir des joueurs qui s’identifient à l’OM » a ainsi lancé Maxime Chanot dans l’émission de RMC.