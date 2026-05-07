OM - Facundo Medina et Leonardo Balerdi : «Les gangsters de barbecue» se font dézinguer sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi dernier, l’OM a été humilié sur la pelouse du FC Nantes (3-0). Les joueurs d’Habib Beye ont complètement coulé à La Beaujoire et voilà que le 3ème but inscrit par Matthis Abline a été le symbole de ce naufrage pour beaucoup. D’ailleurs, en voyant cette réalisation de l’attaquant des Canaris, Ludovic Obraniak n’a pas été tendre avec Facundo Medina et Leonardo Balerdi.

Actuellement, rien ne va pas à l’OM et au milieu de cette crise, il y a certains joueurs qui sont plus pointés du doigt que les autres. C’est notamment le cas de Leonardo Balerdi et Facundo Balerdi, les deux défenseurs argentins du club phocéen. Que reproche-t-on alors aux deux Marseillais ? C’est leur comportement qui pose problème. Comme expliqué par Ludovic Obraniak, Balerdi et Medina veulent se donner une image qu’ils ne sont pas et pour justifier ses propos, il a utilisé le 3ème but du FC Nantes inscrit par Matthis Abline.

« Ils gonflent les pecs, ils pensent que le contexte marseillais donnent une aura » « Les joueurs de l’OM n’ont pas le niveau pour ce club ? Je ne sais pas s’ils n’ont pas le niveau en tout cas ils n’ont pas la mentalité et le caractère pour jouer dans ce club là. (…) Moi ce qui m’interpelle vraiment c’est le 3ème but. Vous avez vu le 3ème but ? Les gangsters de barbecue, Balerdi et Medina… Je n’en peux plus. Ils gonflent les pecs, ils pensent que le contexte marseillais donnent une aura. Tu es Sud-Américain, montre le. Tu peux être moins bon, mais pas dans l’état d’esprit », a lâché le désormais consultant sur La Chaine L’Equipe à l’occasion de L’Equipe de Greg.