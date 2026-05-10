Mercato - Real Madrid : Vinicius attiré par le FC Barcelone, la révélation d’un ancien dirigeant !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2018, le Real Madrid tentait un pari d’avenir avec la signature du très jeune Vinicius Jr. Huit ans plus tard, l’ailier brésilien est devenu l’une des plus grandes stars du club madrilène, manquant de très peu le Ballon d’Or en 2024. Mais avant de rejoindre la capitale espagnole, le joueur formé à Flamengo aurait pu signer au FC Barcelone selon un ancien président blaugrana.

Si depuis deux ans, le Real Madrid est en grande difficulté, cela n’a pas empêché le club madrilène de dominer le début des années 2020 au niveau européen. Vainqueur des Ligue des Champions 2022 et 2024, le club madrilène aura été porté par Karim Benzema, mais aussi par Vinicius Jr sur ces campagnes. Impressionnant il y a deux ans, l’ailier brésilien avait été scandalisé de ne pas remporter l’édition 2024 du Ballon d’Or. Quoi qu’il en soit, après huit ans passés dans la capitale espagnole, le numéro 7 a prouvé qu’il avait les épaules pour devenir un leader au sein du club merengue.

« On a parlé à sa famille, à ses agents, et il y a eu un principe d’accord » Mais l’avenir de Vinicius Jr aurait pu tourner autrement. Ancien président du FC Barcelone entre 2014 et 2020, Josep María Bartomeu a récemment révélé au cours d’un entretien accordé à ESPN que le Brésilien aurait pu signer au Barça. « Vinicius s’intéressait au club, on a parlé à sa famille, à ses agents, et il y a eu un principe d’accord. Madrid a peut-être fait une meilleure offre que le Barça et le club a pu s’offrir Vinicius », a ainsi confié l’ancien président blaugrana.