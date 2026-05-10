«C’est fait à 95%» : Fabrizio Romano annonce le verdict pour l’entraîneur du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé devrait connaître un quatrième entraîneur au Real Madrid. Alvaro Arbeloa est sur un siège éjectable en cette fin de saison. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le coach de 43 ans ne devrait pas être conservé par la Casa Blanca une fois l’exercice 2025-2026 arrivé à son terme.

Depuis son arrivée en 2024, Kylian Mbappé a déjà connu trois entraîneurs au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a évolué sous les ordres de Carlo Ancelotti et de Xabi Alonso et joue désormais pour Alvaro Arbeloa. Mais l’avenir du technicien de 43 ans se veut plutôt incertain. Si son contrat court jusqu’en juin 2027, le coach espagnol ne devrait pas être conservé par la Casa Blanca au-delà de l’exercice 2025-2026.

«Seul un miracle pourrait sauver Alvaro Arbeloa» « Je maintiens ce que j’ai dit, c’est fait à 95%, Alvaro Arbeloa va quitter le Real Madrid. Seul un miracle pourrait sauver Alvaro Arbeloa. Donc gardons 5%, mais il est à 95% dehors » a ainsi confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Sauf retournement de situation, Alvaro Arbeloa ne devrait donc plus officier au Real Madrid la saison prochaine. Quelques noms ont d’ailleurs circulé pour le remplacer.