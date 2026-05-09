Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé à Arsenal ? Le transfert «parfait» est annoncé !

Axel Cornic

Arrivé en 2024, Kylian Mbappé va boucler sa deuxième saison au Real Madrid et il n’a toujours pas remporté le moindre titre majeur. Pas étonnant donc de le voir sous le feu des critiques, avec certains qui se demandent même si la meilleure solution n’était pas qu’il quitte le club madrilène dès le prochain mercato estival.

Si on l’avait dit en 2024, personne ne l’aurait cru. Star mondiale, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre un Real Madrid qui gagnait tout, quittant un PSG où il a surtout connu la polémique. Mais deux ans après, l’attaquant français n’a toujours pas remporté le moindre titre, tandis que son ancien club a soulevé la première Ligue des Champions de son histoire et pourrait bien réitérer l’exploit.

« Arsenal adorerait Kylian Mbappé et il serait parfait pour leur aile gauche » Cette situation pèse beaucoup sur les épaules de Kylian Mbappé, qui est devenu la cible préférée de la presse et de des médias espagnols. Récemment, une pétition a même été mise en ligne pour réclamer son départ pur et simple du Real Madrid. Mais pour aller où ? Emmanuel Petit semble avoir une petite idée. « Arsenal adorerait Kylian Mbappé et il serait parfait pour leur aile gauche » a expliqué l’ancien joueur d’Arsenal, dans des propos rapportés par le London Evening Standard.