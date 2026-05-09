Départ de l’OM : Medhi Benatia a déjà trouvé son prochain club ?

Axel Cornic

Retenu par Frank McCourt en février dernier, Medhi Benatia va quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison, laissant donc vacant le poste de directeur sportif. Les pistes ne manquent pas pour le remplacer, avec notamment Julien Fournier ou Frederic Massara, mais l’ancien défenseur central semble également avoir trouvé un nouveau point de chute pour tourner rapidement la page marseillaise.

Il semblait avoir le profil parfait. Formé à l’OM, où il n’a toutefois jamais porté le maillot du club en match officiel, Medhi Benatia était venu pour tout changer. Sa révolution n’aura finalement duré même pas deux saisons, puisqu’une crise en plein hiver a tout fait sauter, avec notamment le départ de Roberto De Zerbi.

Benatia va quitter l’OM... Désormais, tout est à reconstruire à l’OM, qui accueillera le 2 juillet prochain son nouveau président en la personne de Stéphane Richard. Ce dernier devra lancer un nouveau cycle, mais évidemment avant de commencer il a tout intérêt à trouver un successeur à Benatia. Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours, en France comme à l’étranger. On parle beaucoup de Julien Fournier, qui connait bien le club phocéen puisqu’il y a été secrétaire général de 2005 à 2009.