PSG : «C'est le point faible de l'équipe», Kvaratskhelia va se régaler contre Arsenal !

Amadou Diawara

Ce samedi, le PSG va se frotter à Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Ancien joueur des Gunners, Robert Pires a annoncé la couleur avant le coup d'envoi de ce choc. D'après le champion du monde 98, le côté droit de la défense londonienne est vulnérable, ce qui devrait profiter à Khvicha Kvaratskhelia.

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, le PSG a rendez-vous avec Arsenal ce samedi. En effet, Parisiens et Gunners vont se disputer la Coupe aux Grandes Oreilles au Stade Ferenc-Puskás de Budapest.

«Mes doutes concernent le côté droit de la défense» Ancien pensionnaire d'Arsenal, Robert Pires a annoncé la couleur avant le duel face au PSG en finale de la Ligue des Champions. « Comme d’habitude en Ligue des champions, je pense que le PSG va démarrer très fort sa finale et attaquer d’entrée pour faire mal à Arsenal qui va, à mon avis, davantage fermer le jeu. Après, peut-être que Paris va gagner 3 ou 4-0, car c’est la plus belle équipe en Europe… Réussir à se qualifier deux fois de suite en finale de la Ligue des champions, c’est la marque des grands. L’emblème de cette réussite en Ligue des champions, c’est Kvaratskhelia. Il est incroyable », a déclaré le champion du monde 98, avant de désigner le point faible des Gunners.