PSG : «C'est le point faible de l'équipe», Kvaratskhelia va se régaler contre Arsenal !

Ce samedi, le PSG va se frotter à Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Ancien joueur des Gunners, Robert Pires a annoncé la couleur avant le coup d'envoi de ce choc. D'après le champion du monde 98, le côté droit de la défense londonienne est vulnérable, ce qui devrait profiter à Khvicha Kvaratskhelia.
Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, le PSG a rendez-vous avec Arsenal ce samedi. En effet, Parisiens et Gunners vont se disputer la Coupe aux Grandes Oreilles au Stade Ferenc-Puskás de Budapest.
«Mes doutes concernent le côté droit de la défense»
Ancien pensionnaire d'Arsenal, Robert Pires a annoncé la couleur avant le duel face au PSG en finale de la Ligue des Champions. « Comme d’habitude en Ligue des champions, je pense que le PSG va démarrer très fort sa finale et attaquer d’entrée pour faire mal à Arsenal qui va, à mon avis, davantage fermer le jeu. Après, peut-être que Paris va gagner 3 ou 4-0, car c’est la plus belle équipe en Europe… Réussir à se qualifier deux fois de suite en finale de la Ligue des champions, c’est la marque des grands. L’emblème de cette réussite en Ligue des champions, c’est Kvaratskhelia. Il est incroyable », a déclaré le champion du monde 98, avant de désigner le point faible des Gunners.
«Ils savent qu’ils vont souffrir»
« Mes doutes concernent le côté droit de la défense, qui est certainement le petit point faible de l’équipe… Titulariser Timber qui est absent depuis un moment face à Kvara, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée ! Que ce soit Mosquera, Hincapié ou Zubimendi, son adversaire va souffrir. Mais j’étais avec les joueurs la semaine dernière et ils savent qu’ils vont souffrir. Ils sont prêts pour ça », a confié Robert Pires. Reste à savoir si Khvicha Kvaratskhelia et le PSG vont insister sur le talon d'Achille d'Arsenal.