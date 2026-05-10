OM, Rennes, Lens… Pablo Pagis lâche ses indices sur son futur club

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 23 ans, Pablo Pagis réalise une belle saison sous le maillot de Lorient. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, l’attaquant des Merlus a tapé dans l’oeil de plusieurs formations, intéressées à l’idée de le recruter lors du prochain mercato estival. La question est maintenant de savoir ce qu’a prévu Pagis et voilà que le Lorientais en a dit plus sur son prochain club.

Pablo Pagis sera-t-il encore un joueur de Lorient la saison prochaine ? Pas sûr… Grâce à ses performances, l’attaquant des Merlus devrait être sollicité à l’occasion du mercato estival. Comme le10sport.com a pu vous le révéler, le RC Lens, le Stade Rennais ainsi que l’OM sont notamment intéressés par le profil de Pagis. Il faudra toutefois pour cela répondre aux attentes de Lorient, qui attend 15M€ pour le transfert de son attaquant.

« Franchir un nouveau pallier ? Oui, je pense que c’est le moment » D’ici quelques semaines, Pablo Pagis pourrait donc faire ses valises. Pour aller où ? A l’occasion d’un entretien accordé à Ouest France, l’attaquant de Lorient s’est exprimé sur son avenir et sa potentielle destination, expliquant dans un premier temps : « Franchir un nouveau pallier ? Oui, je pense que c’est le moment. Il y a des clubs ambitieux qui sont là, des projets qui peuvent m’intéresser. C’est flatteur, c’est une récompense de mon travail. Dans ma jeune carrière, je n’ai jamais franchi trop de paliers d’un coup. Je n’ai pas envie de trop brûler les étapes. Après, s’il y a des clubs étrangers de haut de tableau ».