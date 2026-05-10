Medhi Benatia : Une dernière signature bouclée avant son départ de l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’ombre de Geronimo Rulli depuis son arrivée à l’été 2024, Jeffrey de Lange ne veut plus se contenter de son rôle de doublure et aspire à redevenir numéro 1, à l’OM ou ailleurs. Alors que Marseille ne devrait pas disputer la Ligue des champions et que l’avenir de l’Argentin est incertain, le Néerlandais pourrait voir son vœu exaucé et Medhi Benatia l’a déjà sondé concernant une éventuelle prolongation de contrat.

Pour la première fois depuis son arrivée à l’OM, Jeffrey de Lange va-t-il enchaîner une deuxième titularisation consécutive en Ligue 1 ? La doublure de Geronimo Rulli avait été alignée par Roberto De Zerbi le 3 février dernier contre Rennes (3-0) en Coupe de France, puis sur la pelouse du PSG (5-0) le 8 en championnat. Jusqu’au déplacement à Nantes (3-0) le week-end dernier, le Néerlandais n’avait pas été titularisé par Habib Beye, qui a dû composer avec l’absence de l’Argentin à la Beaujoire.

De Lange en contact avec d’autres clubs « C'est un gardien qui a beaucoup de qualités, sans lui sur la première période on aurait déjà été mené à Nantes. Mais on a la chance d'avoir deux très bons gardiens au club, nous avons encore un entraînement pour faire ce choix-là », a répondu l’entraîneur de l’OM vendredi en conférence de presse quand il a été interrogé sur une éventuelle titularisation de Jeffrey de Lange au Havre ce dimanche. Comme indiqué par La Provence, le gardien âgé de 28 ans aimerait retrouver un rôle de numéro 1 la saison prochaine, qu’il a uniquement eu aux Go Ahead Eagles, et est déjà en contact avec d’autres clubs prêts à en faire leur portier titulaire.