Medhi Benatia : Une dernière signature bouclée avant son départ de l’OM ?

Dans l’ombre de Geronimo Rulli depuis son arrivée à l’été 2024, Jeffrey de Lange ne veut plus se contenter de son rôle de doublure et aspire à redevenir numéro 1, à l’OM ou ailleurs. Alors que Marseille ne devrait pas disputer la Ligue des champions et que l’avenir de l’Argentin est incertain, le Néerlandais pourrait voir son vœu exaucé et Medhi Benatia l’a déjà sondé concernant une éventuelle prolongation de contrat.
Pour la première fois depuis son arrivée à l’OM, Jeffrey de Lange va-t-il enchaîner une deuxième titularisation consécutive en Ligue 1 ? La doublure de Geronimo Rulli avait été alignée par Roberto De Zerbi le 3 février dernier contre Rennes (3-0) en Coupe de France, puis sur la pelouse du PSG (5-0) le 8 en championnat. Jusqu’au déplacement à Nantes (3-0) le week-end dernier, le Néerlandais n’avait pas été titularisé par Habib Beye, qui a dû composer avec l’absence de l’Argentin à la Beaujoire.
De Lange en contact avec d’autres clubs
« C'est un gardien qui a beaucoup de qualités, sans lui sur la première période on aurait déjà été mené à Nantes. Mais on a la chance d'avoir deux très bons gardiens au club, nous avons encore un entraînement pour faire ce choix-là », a répondu l’entraîneur de l’OM vendredi en conférence de presse quand il a été interrogé sur une éventuelle titularisation de Jeffrey de Lange au Havre ce dimanche. Comme indiqué par La Provence, le gardien âgé de 28 ans aimerait retrouver un rôle de numéro 1 la saison prochaine, qu’il a uniquement eu aux Go Ahead Eagles, et est déjà en contact avec d’autres clubs prêts à en faire leur portier titulaire.
Benatia a évoqué une prolongation avec De Lange
Mais alors que l’avenir de Geronimo Rulli, à qui il reste un an de contrat, est incertain, Jeffrey de Lange pourrait avoir cette opportunité à l’OM. D’autant plus qu’en l’absence des revenus de la Ligue des champions, le club va devoir se serrer la ceinture et que le salaire du second est bien moins élevé que celui du premier. En ce sens, La Provence fait savoir que Medhi Benatia et Federico Balzaretti ont déjà évoqué une potentielle prolongation de contrat avec Jeffrey de Lange, lui dont le bail expire en juin 2027. La décision finale reviendra à la prochaine direction sportive, que Grégory Lorenzi pourrait incarner. D’après les informations de Foot Mercato, un accord verbal a été trouvé avec le dirigeant de Brest, qui a déjà officialisé son départ à la fin de la saison, afin qu'il devienne le prochain directeur sportif de l’OM.