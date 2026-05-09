Accord annoncé, l’OM a trouvé son nouveau directeur sportif !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En plein milieu d'une saison décevante, l'OM est en train de changer. Les dirigeants quittent le navire tour après tour et il faut pourtant préparer la prochaine saison qui ne verra sans doute pas de participation en Coupe d'Europe. Face à cette situation dramatique, l'OM a déjà trouvé son prochain directeur sportif : Grégory Lorenzi.

Alors que le club connaît une terrible crise de résultats, l'OM doit en plus composer avec une ambiance très particulière au sein de son équipe. Les joueurs ont du mal à s'illustrer sur la pelouse et Habib Beye ne semble pas avoir les épaules pour entraîner cette équipe. Ce samedi, le club a fait un peu de plus en trouvant un accord pour son futur directeur sportif.

Grégory Lorenzi débarque à l'OM Sauf retournement de situation, c'est donc Grégory Lorenzi qui devrait débarquer prochainement pour devenir le prochain directeur sportif de l'OM. Ce dernier vient tout juste de quitter Brest et un accord aurait été trouvé d'après les informations de Foot Mercato. Le club de la cité phocéenne a devancé l'OGC Nice qui avait également fait une offre à l'attention de Lorenzi.