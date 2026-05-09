Mercato : L’OM a pris sa décision pour Benjamin Pavard !

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, l’OM avait réussi à attirer Benjamin Pavard sous la forme d’un prêt d’une saison avec une option d’achat fixée à 15M€. Malheureusement, le champion du monde n’a pas mis tout le monde d’accord du côté de Marseille et le club phocéen ne devrait donc pas le recruter définitivement. Il va donc revenir à l’Inter Milan cet été.

Il y a un peu plus d’un an, l’OM cherchait à renforcer sa défense car cela avait été identifié comme un vrai problème par le club phocéen. Alors en poste, Pablo Longoria avait fait venir plusieurs joueurs dans ce secteur comme Nayef Aguerd, Facundo Medina ou bien encore CJ Egan-Riley. La direction marseillaise avait alors également réussi un joli coup en obtenant le prêt avec option d'achat de Benjamin Pavard en provenance de l’Inter Milan.

Pavard ne sera pas conservé par l’OM Avec le recrutement de Benjamin Pavard, l’OM pensait alors qu’il avait trouvé son roc défensif, lui qui, en plus d’être champion du monde, est passé par des clubs prestigieux comme le Bayern Munich ou bien l’Inter Milan. Malheureusement, pour son retour en France des années après son départ de Lille, l’axial n’a pas répondu aux attentes. Beaucoup trop inconstant, il ne s’est pas imposé véritablement en charnière et d’après les informations de la Gazzetta dello Sport, Marseille aurait décidé de ne pas lever l’option d’achat de 15M€ pour l’ancien joueur de Stuttgart. Il va donc faire son retour à Milan à la fin de la saison.