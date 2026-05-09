Mercato - OM : Des retrouvailles avec Roberto De Zerbi pour Mason Greenwood ?

Axel Cornic

Arrivé en 2024 après avoir été écarté par Manchester United, Mason Greenwod s’est relancé à l’Olympique de Marseille. Mais la belle aventure devrait toucher à sa fin, puisque l’Anglais semble être toujours plus proche d’un départ, surtout avec le club phocéen qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine.

Souvent critiqué pour son manque de sacrifice au profit du collectif, Mason Greenwood signe tout de même une deuxième saison aboutie sur le plan individuel. Il totalise 47 buts en 79 rencontres toutes compétitions confondues depuis son arrivée à l’OM, même si son rendement a nettement baissé ces derniers mois. Mais son avenir devrait sauf surprise s’écrire loin de Marseille, où il semble être déjà arrivé à la fin de l’aventure.

Greenwood va quitter l’OM L’ailier de 24 n’est en effet plus le même depuis le départ de Roberto De Zerbi, avec un lien particulier qui semblait s’être crée entre les deux hommes. Ainsi, l’option d’un départ a rapidement pris forme pour Mason Greenwood et désormais, ça semble même être devenu la seule solution possible. Mais pour aller où ? Nous vous avons récemment révélé en exclusivité sur le10sport.com que la star de l’OM pourrait rester en Ligue 1, puisque le Paris FC s’est renseigné à son sujet. A l’étranger, on parle plutôt d’un possible transfert à la Juventus, où Luciano Spalletti apprécierait son profil.