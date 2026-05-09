«Il est prêt à y retourner» : Fabrizio Romano vend la mèche pour le prochain entraîneur du Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé pourrait connaître un quatrième entraîneur au Real Madrid dès la saison prochaine. L’avenir d’Alvaro Arbeloa étant incertain, plusieurs noms commencent à circuler pour son successeur. Celui de José Mourinho a notamment été évoqué. Et Fabrizio Romano semble avoir vendu la mèche pour le retour du Special One dans la capitale espagnole.

Depuis son arrivée en 2024, Kylian Mbappé a déjà évolué sous les ordres de trois entraîneurs au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a connu Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, et joue désormais pour Alvaro Arbeloa. L’avenir de ce dernier est toutefois incertain, et plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer. José Mourinho a notamment été évoqué pour prendre le relai dès la saison prochaine. Et Fabrizio Romano semble avoir vendu la mèche pour le retour du Special One au sein de la Casa Blanca.

«L’opération José Mourinho a débuté» « Je vous dis depuis longtemps à quel point José Mourinho est ouvert à l’idée de rejoindre le Real Madrid. Selon mes informations, l’opération José Mourinho a débuté. Les contacts entre José Mourinho, le Real Madrid et Jorge Mendes sont en cours. Je peux confirmer à 100% ce que je vous ai dit, à savoir que José Mourinho est proche de devenir le prochain entraîneur du Real Madrid, il est prêt à y retourner » a d’abord confié le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.