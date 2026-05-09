OM : «C’était trop tôt», une erreur de casting avec Habib Beye ?

Pierrick Levallet

L’OM a pris une décision surprenante en février dernier en actant le départ de Roberto De Zerbi. Le club phocéen s’est ensuite tourné vers Habib Beye pour tenter de redresser la barre. Seulement, le coach de 48 ans n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés. La question d’une erreur de casting avec l’entraîneur franco-sénégalais peut donc se poser.

Alors qu’une crise sévissait, l’OM a tenté de l’enrayer en précipitant le départ de Roberto De Zerbi en février dernier. Pour essayer de redresser la barre, le club phocéen a misé sur Habib Beye. Mais le coach de 48 ans n’a pas convaincu sur le banc marseillais, au contraire. Eric Di Meco s’est même permis de soulever la question d’une erreur de casting avec l’entraîneur franco-sénégalais, malgré la situation délicate dont il a hérité à son arrivée.

«Le débat sur ses facultés et ses qualités à entraîner l’OM est légitime» « Quand on parlait des futurs entraîneurs de l’OM et qu’on évoquait le nom d’Habib [Beye], on disait que c’était trop tôt. Il a eu des déconvenues qu’il a vécu là-bas qui ont été traumatisantes. Après, on peut juger l’entraîneur - et malheureusement il est jugé - mais c’est vrai qu’il n’arrive pas dans un moment facile. Tu es un jeune entraîneur, tu perds ta place à Rennes et tu as l’OM qui se propose, comment tu fais pour dire ‘non, ce n’est pas le moment’ ? Tu es obligé d’y aller. Le débat sur ses facultés et ses qualités à entraîner l’OM est légitime mais il arrive avec un directeur sportif en partance et qui n’a plus de pouvoir, un président qui est parti, une équipe qui est démobilisée à moitié » a expliqué l’ancien joueur de l’OM dans le Super Moscato Show sur RMC.