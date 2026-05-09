Aubameyang écarté : La décision radicale prise par l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis lundi dernier, les joueurs de l’OM ont dormi à la Commanderie, centre d’entraînement du club phocéen, jusqu’à ce jeudi soir. Des mises au vert répétées, qui ont donné lieu à une scène spéciale révélée ce vendredi. Avec plusieurs coéquipiers, Pierre-Emerick Aubameyang a organisé une sorte de fête au centre d’entraînement, aspergeant notamment un dirigeant avec un extincteur. Marseille a décidé d’écarter son joueur. Explications.

Rien ne semble aller à l’OM. Alors que l’équipe d’Habib Beye, giflée à Nantes la semaine dernière, a passé plusieurs jours d’affilée à la Commanderie afin de mettre en place plusieurs mises au vert consécutives, un événement pour le moins cocasse a eu lieu ce jeudi soir lors du dernier jour de cette « quarantaine ». Comme l’a révélé Foot Mercato, plusieurs joueurs ont organisé une fête au sein du centre d’entraînement, retournant les lits, extincteurs vidés dans la chambre d’un dirigeant… Une véritable pagaille qui a choqué plusieurs membres du staff de l’OM…

Aubameyang écarté pour avoir aspergé un dirigeant avec un extincteur Ce vendredi soir, RMC a révélé que Pierre-Emerick Aubameyang a été écarté par l’OM et ne prendra pas part au match face au Havre ce dimanche. Et pour cause, l’attaquant gabonais est l’instigateur de cette fête improvisée. Sur le ton de la rigolade, le joueur de 36 ans a aspergé Bob Tahri, représentant de la direction sportive et chargé de faire respecter le couvre-feu à la Commanderie avec un extincteur. Ce dernier a très mal pris la blague, et a rapidement fait remonter cet incident auprès de la direction comme l’indique l’Equipe…