Mercato - OM : Roberto De Zerbi prépare le transfert de Mason Greenwood, la révélation à l’étranger !

Objet de crispations ces dernières semaines, Mason Greenwood semble se diriger vers un départ de l’OM lors de la prochaine période de mercato et pourrait avoir l’opportunité de retrouver Roberto De Zerbi. Désormais sur le banc de Tottenham, le technicien italien voudrait convaincre la direction des Spurs de recruter son ancien joueur.
Meilleur joueur de l’OM depuis son arrivée en provenance de Manchester United à l’été 2024, Mason Greenwood symbolise la très mauvaise passe de son équipe ces dernières semaines. L’ailier âgé de 24 ans n’a plus trouvé le chemin des filets depuis deux mois, lors de la victoire à Toulouse (0-1) le 7 mars, et son attitude le week-end dernier à Nantes (3-0) avait de quoi laisser penser qu’il n’avait déjà plus du tout la tête à Marseille.
De Zerbi veut retrouver Greenwood à Tottenham
Tout porte à croire que Mason Greenwood ne sera plus un joueur de l’OM la saison prochaine, d’autant plus en l’absence de la Ligue des champions. Mais où pourrait-il aller ? L’Anglais a été cité en Italie ou en Arabie Saoudite, tandis qu’un retour en Angleterre semble très peu probable après les accusations de violences conjugales et de tentative de viol de sa compagne, qui avait fini par retirer sa plainte. Pourtant, Roberto De Zerbi aimerait tout de même essayer de le faire revenir en Premier League.
De Zerbi espère convaincre la direction des Spurs
Après le journaliste Nicolo Schira, The Touchline évoque également une volonté du technicien italien de retrouver Mason Greenwood à Tottenham, dont il est l’entraîneur depuis le mois de mars. Si la direction des Spurs ne seraient pas très emballée de peur de la réaction de ses supporters, Roberto De Zerbi aurait tout de même l’intention d’essayer de la convaincre, persuadé qu’il deviendrait un élément clé de son projet. Cela sera également conditionné au maintien de Tottenham en Premier League, opposé à Leeds lundi et qui ne comptait qu’un point d’avance sur West Ham (18e), avant la 36e journée de Premier League. Mason Greenwood a encore trois ans de contrat avec l’OM, qui devra reverser entre 30 et 40% de son indemnité de transfert à Manchester United.