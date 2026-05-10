Mercato - OM : Roberto De Zerbi prépare le transfert de Mason Greenwood, la révélation à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Objet de crispations ces dernières semaines, Mason Greenwood semble se diriger vers un départ de l’OM lors de la prochaine période de mercato et pourrait avoir l’opportunité de retrouver Roberto De Zerbi. Désormais sur le banc de Tottenham, le technicien italien voudrait convaincre la direction des Spurs de recruter son ancien joueur.

Meilleur joueur de l’OM depuis son arrivée en provenance de Manchester United à l’été 2024, Mason Greenwood symbolise la très mauvaise passe de son équipe ces dernières semaines. L’ailier âgé de 24 ans n’a plus trouvé le chemin des filets depuis deux mois, lors de la victoire à Toulouse (0-1) le 7 mars, et son attitude le week-end dernier à Nantes (3-0) avait de quoi laisser penser qu’il n’avait déjà plus du tout la tête à Marseille.

De Zerbi veut retrouver Greenwood à Tottenham Tout porte à croire que Mason Greenwood ne sera plus un joueur de l’OM la saison prochaine, d’autant plus en l’absence de la Ligue des champions. Mais où pourrait-il aller ? L’Anglais a été cité en Italie ou en Arabie Saoudite, tandis qu’un retour en Angleterre semble très peu probable après les accusations de violences conjugales et de tentative de viol de sa compagne, qui avait fini par retirer sa plainte. Pourtant, Roberto De Zerbi aimerait tout de même essayer de le faire revenir en Premier League.