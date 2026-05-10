«Il aimerait aller au Real Madrid» : José Mourinho donne son feu vert pour son retour !

Pierrick Levallet

Et si José Mourinho faisait son retour au Real Madrid cet été ? L’avenir d’Alvaro Arbeloa se veut plutôt incertain au vu du chaos qui règne dans le vestiaire madrilène. Le nom du coach portugais circule donc pour prendre le relai une fois l’exercice 2025-2026 arrivé à son terme. Le technicien de 63 ans semble d’ailleurs avoir donné son feu vert pour son retour dans la capitale espagnole.

Et si Kylian Mbappé évoluait sous les ordres de José Mourinho après avoir connu Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa au Real Madrid ? L’avenir du technicien espagnol est incertain malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2027. Plusieurs noms ont circulé pour le remplacer sur le banc madrilène, dont celui de José Mourinho. Et ce dernier semble avoir donné son feu vert pour son retour dans la capitale espagnole, où il a déjà officié entre 2010 et 2013.

«Mourinho ne ferme aucune porte au Real Madrid» « Pour José Mourinho, les contacts sont en cours. Rien n’arrivera ce week-end. L’opération Mourinho a débuté. Mourinho est très tenté. Bien sûr que Mourinho, qui est l’un des meilleurs au monde, veut regarder la situation, comprendre quel impact il peut avoir. Donc évidemment, les entraîneurs et surtout Mourinho essayent de comprendre le plan, les investissements, le vestiaire... Mais Mourinho ne ferme aucune porte au Real Madrid » a d’abord confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.