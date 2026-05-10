Transferts : Les deux joueurs du Real Madrid qui ont fait rêver le PSG !

Pierrick Levallet

Depuis les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG a remis le collectif au centre du projet. Le club de la capitale avait notamment déterminé que l’effectif avait besoin de renfort au milieu de terrain. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu avaient des vues sur deux joueurs du Real Madrid ces dernières saisons : Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde.

Le PSG a changé radicalement sa manière de recruter après les arrivées de Luis Campos et de Luis Enrique. Le club de la capitale a mis un terme au règne des stars pour pouvoir replacer le collectif au centre du projet. Mais cela n’a pas empêché les dirigeants parisiens de s’intéresser à des joueurs de gros calibre pour renforcer l’effectif. Les champions d’Europe 2025 avaient notamment des vues sur deux joueurs du Real Madrid ces dernières saisons.

Le PSG avait des vues sur Tchouaméni et Valverde D’après les informations de TEAMtalk, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde auraient fait saliver des cadors européens comme le PSG et le Bayern Munich. Pour cet été encore, les deux joueurs attiseraient l’intérêt de plusieurs grands clubs sur le Vieux Continent. En Premier League, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea ou encore Liverpool seraient sur le coup. Le PSG, de son côté, semble s’être tourné vers d’autres pistes.