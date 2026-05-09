Nouveau contrat au PSG : «Gardez-le», la signature de Luis Enrique est réclamée !

Ayant réussi à qualifier le PSG pour la finale de la Ligue des Champions une seconde année de suite, Luis Enrique est définitivement entré dans la légende du club. Sous contrat jusqu’en 2027, le coach espagnol devrait prochainement prolonger jusqu’en 2030 à Paris. Une excellente nouvelle selon Jérôme Rothen, en admiration devant le travail de l’Asturien en France.
Ayant éliminé le Bayern Munich cette semaine en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG va avoir l’occasion de défendre son titre le 30 mai prochain à Budapest face à Arsenal. Une fois encore, Luis Enrique aura réalisé un travail titanesque à la tête du club parisien, faisant une fois de plus passer un palier à Paris, qui semble sur certaines séquences, encore plus fort que la saison passée. Présent au micro de son émission Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen n’a pas caché son admiration envers l’Asturien.
« Il a tout ce qu’on demande à un entraîneur du PSG »
« Je continue d’être admiratif de tout son travail depuis le premier jour où il est arrivé. On en a fait des débats sur Luis Enrique. On n’était pas toujours d’accord. Pour moi, il avait d’entrée le style, la personnalité et le talent pour sublimer cette équipe du PSG. Il a été accepté immédiatement par les supporters. Il a tout ce qu’on demande à un entraîneur du PSG. Il a ce côté un peu arrogant. Nous les Parisiens, on est peu comme ça, on se retrouve à travers un entraîneur comme lui », a ainsi confié l’ancien joueur du PSG (2004-2010), avant de militer pour une prolongation de Luis Enrique, qui devrait prochainement signer jusqu’en 2030.
« Mais quelle fierté pour moi ! Gardez-le ! »
« Ce qu’il met en place sur le terrain, c’est plus que bluffant. Je suis amoureux de cet entraîneur ! C’est l’entraîneur génie qu’il fallait au Paris Saint-Germain. Ce qu’il fait est incroyable. Ce mec-là est incroyable et j’espère qu’ils vont le garder longtemps. Il a tout ! Même s’il y a un échec une année, je suis sûr qu’il arrivera à trouver des solutions pour faire rebondir ce club. Vous le voyez parler du PSG ? Il transpire le club ! Il est fier d’être entraîneur du PSG. Mais quelle fierté pour moi ! Gardez-le ! », conclut Rothen.