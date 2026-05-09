Nouveau contrat au PSG : «Gardez-le», la signature de Luis Enrique est réclamée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant réussi à qualifier le PSG pour la finale de la Ligue des Champions une seconde année de suite, Luis Enrique est définitivement entré dans la légende du club. Sous contrat jusqu’en 2027, le coach espagnol devrait prochainement prolonger jusqu’en 2030 à Paris. Une excellente nouvelle selon Jérôme Rothen, en admiration devant le travail de l’Asturien en France.

Ayant éliminé le Bayern Munich cette semaine en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG va avoir l’occasion de défendre son titre le 30 mai prochain à Budapest face à Arsenal. Une fois encore, Luis Enrique aura réalisé un travail titanesque à la tête du club parisien, faisant une fois de plus passer un palier à Paris, qui semble sur certaines séquences, encore plus fort que la saison passée. Présent au micro de son émission Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen n’a pas caché son admiration envers l’Asturien.

« Il a tout ce qu’on demande à un entraîneur du PSG » « Je continue d’être admiratif de tout son travail depuis le premier jour où il est arrivé. On en a fait des débats sur Luis Enrique. On n’était pas toujours d’accord. Pour moi, il avait d’entrée le style, la personnalité et le talent pour sublimer cette équipe du PSG. Il a été accepté immédiatement par les supporters. Il a tout ce qu’on demande à un entraîneur du PSG. Il a ce côté un peu arrogant. Nous les Parisiens, on est peu comme ça, on se retrouve à travers un entraîneur comme lui », a ainsi confié l’ancien joueur du PSG (2004-2010), avant de militer pour une prolongation de Luis Enrique, qui devrait prochainement signer jusqu’en 2030.