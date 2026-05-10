«C’était phénoménal ce qu’il faisait», Zaïre-Emery l’a choqué au PSG

Alexis Brunet

Depuis quelques années maintenant, Warren Zaïre-Emery fait les beaux jours du PSG. Le milieu de terrain se montre extrêmement talentueux et l’on oublierait presque qu’il n’a que 20 ans. Passé par Paris il y a quelques années, Eric-Junior Dina-Ebimbe a côtoyé le crack français et ce dernier l’avait particulièrement choqué. Alors qu’il n’avait que 15 ans, il affichait déjà un niveau phénoménal.

Mercredi, contre le Bayern Munich, le PSG a validé sa participation à une nouvelle finale de Ligue des champions en faisant match nul sur la pelouse des Bavarois (1-1). Lors de cette rencontre, Luis Enrique ne pouvait pas compter sur Achraf Hakimi qui était blessé. Pour remplacer le Marocain, le coach parisien avait décidé de faire confiance à Warren Zaïre-Emery et cela a été payant. Le Français a tenu bon sur le couloir malgré les assauts de Luis Diaz et il a encore une fois prouvé qu’il était une alternative crédible à l’ancien joueur de l’Inter Milan sur le côté droit de la défense.

« C’était phénoménal ce qu’il faisait » Cette saison, Warren Zaïre-Emery a retrouvé son meilleur niveau, lui qui avait connu un petit creux il y a quelques mois. Très vite lancé dans le grand bain au PSG, le milieu de terrain n’est aujourd'hui âgé que de 20 ans, mais il a déjà emmagasiné une immense expérience. Mais depuis des années tout le monde savait que WZE était destiné à un brillant avenir, comme l’a révélé l’ancien Parisien Eric-Junior Dina-Ebimbe à Foot Mercato. « Je n’avais pas entendu parler de Mayulu (même génération que Zaïre-Emery), mais Warren, on savait déjà. On en entendait parler et quand j’étais au PSG (en 2022), on a fait une tournée au Japon. Warren avait 15 ans et il était déjà là, il s’entraînait avec nous. Il était déjà super mature, c’était phénoménal ce qu’il faisait. Le PSG essayait déjà d’intégrer des jeunes avant Luis Enrique. Mais "malheureusement", il y avait trop de stars. »