Mercato : Phil Foden annoncé au PSG, ce club de Ligue 1 veut tout gâcher !

Cet été, le PSG pourrait recruter plusieurs nouveaux joueurs. Si certains secteurs semblent déjà identifiés, les dirigeants du club parisien seraient sur les traces de Phil Foden. En difficulté à Manchester City, le joueur de 25 ans pourrait se relancer à Paris, mais également à l’AS Monaco, qui rêve de le recruter. Explications.
Le PSG risque de passer à l’attaque prochainement. Si pour l’instant, le club parisien se concentre sur sa fin de saison épique, les dirigeants franciliens pourraient réaliser de gros coups sur le mercato estival. Si certaines pistes comme celle menant à Maghnes Akliouche (AS Monaco), Julian Alvarez (Atlético de Madrid), ou encore à Ayyoub Bouaddi (LOSC) ont déjà été identifiées, Paris ne se refuse rien, et à en croire les dernières indiscrétions de Média Foot, pourrait lancer une opération surprise en Premier League avec Phil Foden.
Le PSG serait intéressé par Phil Foden
Âgé de 25 ans, le milieu offensif de Manchester City est clairement en difficulté cette saison sous les ordres de Pep Guardiola. L’international Anglais serait très apprécié de Luis Campos, mais surtout de Luis Enrique selon le média. Le PSG pourrait tenter sa chance prochainement, notamment par le biais d’une offre de prêt avec option d’achat pour le numéro 47. Cependant, selon Média Foot, le PSG n’est pas le seul club français intéressé par Phil Foden.
L’AS Monaco veut refaire le coup après Ansu Fati
En effet, l’AS Monaco serait également dans le coup. Le club monégasque rêve de refaire un coup à la Ansu Fati en attirant un gros nom sur le Rocher pour tenter de le relancer. Cependant, la presse anglaise de son côté, annonce un vent contraire concernant Phil Foden. Sky a ainsi révélé cette semaine que l’Anglais avait signé une prolongation de contrat, le liant désormais jusqu’en juin 2030 avec Manchester City. Affaire à suivre de près, alors que le PSG pourrait enflammer ce mercato estival 2026…