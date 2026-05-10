Mercato : Phil Foden annoncé au PSG, ce club de Ligue 1 veut tout gâcher !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait recruter plusieurs nouveaux joueurs. Si certains secteurs semblent déjà identifiés, les dirigeants du club parisien seraient sur les traces de Phil Foden. En difficulté à Manchester City, le joueur de 25 ans pourrait se relancer à Paris, mais également à l’AS Monaco, qui rêve de le recruter. Explications.

Le PSG risque de passer à l’attaque prochainement. Si pour l’instant, le club parisien se concentre sur sa fin de saison épique, les dirigeants franciliens pourraient réaliser de gros coups sur le mercato estival. Si certaines pistes comme celle menant à Maghnes Akliouche (AS Monaco), Julian Alvarez (Atlético de Madrid), ou encore à Ayyoub Bouaddi (LOSC) ont déjà été identifiées, Paris ne se refuse rien, et à en croire les dernières indiscrétions de Média Foot, pourrait lancer une opération surprise en Premier League avec Phil Foden.

Le PSG serait intéressé par Phil Foden Âgé de 25 ans, le milieu offensif de Manchester City est clairement en difficulté cette saison sous les ordres de Pep Guardiola. L’international Anglais serait très apprécié de Luis Campos, mais surtout de Luis Enrique selon le média. Le PSG pourrait tenter sa chance prochainement, notamment par le biais d’une offre de prêt avec option d’achat pour le numéro 47. Cependant, selon Média Foot, le PSG n’est pas le seul club français intéressé par Phil Foden.