L'erreur de l’OM à plusieurs millions d'euros dénoncée sur RMC

Pierrick Levallet

L’OM vit une fin de saison plutôt chaotique. Le club phocéen devrait en conséquence vivre un mercato plutôt mouvementé, avec plusieurs départs prévus pour cet été. Leonardo Balerdi devrait notamment faire ses valises et changer d’air une fois l’exercice 2025-2026 arrivé à son terme. Sur RMC, on pense toutefois que la direction marseillaise aurait dû s’en séparer bien plus tôt.

La fin de saison est assez chaotique à l’OM. Le club phocéen a vu la Coupe de France lui filer entre les doigts et la troisième place de Ligue 1 lui échapper. La qualification en Ligue des champions semble même compromise puisque le LOSC (quatrième) dispose de cinq points d’avance à deux journées de la fin. De ce fait, plusieurs joueurs devraient quitter le navire cet été. Leonardo Balerdi devrait notamment faire ses valises. Mais sur RMC, on estime que l’international argentin aurait dû partir bien plus tôt.

«Il fallait le dégager depuis le début» « C’est une erreur Balerdi. Tu le sais depuis longtemps qu’il avait une valeur marchande, il fallait le dégager depuis le début » a confié Maxime Chanot au micro de l’After Foot. L’OM aurait peut-être pu renflouer ses caisses plus tôt en se séparant de Leonardo Balerdi il y a quelques temps. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur central de 27 ans serait estimé aux alentours de 20M€. Le club phocéen pourrait donc s’en servir pour réduire son déficit budgétaire.