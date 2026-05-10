Mercato - OM : Après sa sanction, le départ d’Aubameyang se confirme

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sanctionné pour avoir aspergé un dirigeant de l’OM avec un extincteur jeudi soir lors de la fête improvisée organisée par les joueurs de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a été écarté du groupe qui se rendra au Havre ce dimanche. Revenu l’année dernière et alors qu’il lui reste un an de contrat, l’attaquant âgé de 36 ans a de grandes chances de quitter le club une nouvelle fois cet été.

La mise au vert de l’OM s’est terminée dans le chaos le plus total. Les joueurs ont été autorisés à rentrer chez eux vendredi, eux qui étaient à la Commanderie depuis lundi. Et pour célébrer cela, les Olympiens ont organisé une « fête » improvisée au centre d’entraînement, mettant les chambres sens dessus dessous et aspergeant un dirigeant, Bob Tahri, avec un extincteur. S’il n’était pas le seul présent, Pierre-Emerick Aubameyang était à la tête de ce groupe et a été sanctionné par une mise à l’écart pour le déplacement au Havre ce dimanche.

« Une blague qui a mal tourné » « Ce n'est pas autre chose qu'une blague qui a mal tourné, mais en aucun cas une agression de Benatia à travers Tahri. Il est un peu le bouc émissaire de la situation. On a commencé la saison avec Rabiot et Rowe, il y a eu Abdelli, et aujourd'hui lui... », a confié un intime de l’attaquant âgé de 36 ans à L’Équipe, tandis qu’un proche des joueurs de l’OM a estimé que les dirigeants « voulaient de la cohésion, ils l’ont eue. » La Provence de son côté indique que Pierre-Emerick Aubameyang a un temps pensé à publier un communiqué, mais s’est finalement ravisé afin de ne pas ajouter de l’huile sur le feu et qu’au départ, Bob Tahri aurait été impliqué dans la « rigolade générale »