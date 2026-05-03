Départ d'Aubameyang : La condition de l'OM pour son transfert !

Amadou Diawara

Après sa pige d'un an à l'OM en 2023-2024, Pierre-Emerick Aubameyang s'est exilé en Arabie Saoudite du côté d'Al-Qadsiah. Mais dès l'été 2025, l'international gabonais a été rapatrié par le club marseillais. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Pierre-Emerick Aubameyang sera autorisé à partir à l'issue de cette saison en cas de projet intéressant.

Après le départ d'Alexis Sanchez, l'OM de Frank McCourt était en quête d'une nouvelle star offensive. Dans cette optique, les hautes sphères marseillaises ont jeté leur dévolu sur Pierre-Emerick Aubameyang. Libéré par Chelsea, l'international gabonais a signé librement et gratuitement à l'OM le 21 juillet 2023. Et après avoir passé seulement une année à Marseille, l'attaquant de 36 ans a migré vers l'Arabie Saoudite.

Mercato - OM : Aubameyang est engagé jusqu'en 2027 Lors du mercato estival 2024, l'OM et Al-Qadsiah ont négocié le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. Et les deux clubs ont fini par conclure une opération à hauteur de 9M€. « Toujours souriant et travailleur, notre buteur gabonais a brillé par son talent au cours de l’exercice 2023-2024. Auteur de 30 réalisations sous la tunique olympienne, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa ! Il quitte aujourd’hui l’OM pour Al-Qadsiah. Bonne chance pour la suite de ta carrière Auba », avait communiqué l'OM. Un an plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang était déjà de retour à Marseille.