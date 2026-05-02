Mercato : Pierre-Emerick Aubameyang trahi à l’OM, l’énorme déception

Axel Cornic

Après une saison en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour à l’Olympique de Marseille l’été dernier. Un joli coup pour le club phocéen, qui semblait vouloir miser sur l’international gabonais pour jouer les doublures d’Amine Gouiri en attaque. Mais finalement, rien ne s’est passé comme prévu...

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, plusieurs clubs de Ligue 1 ont réussi à gêner voire dépasser le PSG. Mais cela n’a jamais été le cas de l’OM, qui court toujours derrière un titre de Champion de France depuis désormais 16 ans. Pourtant, certains ont cru au changement l’été dernier, avec la formation d’une équipe très étoffée.

Aubameyang a fait son grand retour Pablo Longoria et Medhi Benatia ont en effet sorti l’artillerie lourde lors du mercato estival 2025, avec une douzaine de recrues parmi lesquelles Pierre-Emerick Aubameyang. Passé par Arsenal, Chelsea, le FC Barcelone et le Borussia Dortmund, l’attaquant semblait pouvoir apporter quelque chose, même à 36 ans. Mais personne ne s’attendait à ce qu’il soit un titulaire indiscutable ! Avec les nombreuses blessures d’Amine Gouri, il s’est en effet retrouvé catapulté sur le devant de la scène et en cette fin de saison, il est le sixième joueur de l’OM en termes de temps de jeu.