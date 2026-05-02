«Le meilleur gardien de sa génération» a signé : Le PSG en est persuadé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence de Lucas Chevalier, blessé, et alors que le PSG prépare sa demi-finale retour de Ligue des champions, Luis Enrique pourrait bien laisser au repos Matvey Safonov. Dans cette optique, Renato Marin pourrait être lancé pour la première fois en Ligue 1. Un gardien très apprécié en interne.

Après le match spectaculaire contre le Bayern Munich mardi soir, le PSG reçoit Lorient ce samedi en Ligue 1. Une rencontre importante puisque les Parisiens sont toujours sous la menace du RC Lens pour le titre. Mais cela n'empêchera pas Luis Enrique d'effectuer une revue d'effectif avant le déplacement à Munich mercredi soir.

Renato Marin lancé en Ligue 1 contre Lorient ? Et le poste de gardien de but sera concerné. En effet, Matvey Safonov a été pris de crampes mardi contre le Bayern, et devrait être laissé au repos ce samedi. Luis Enrique a laissé planer le doute en conférence de presse, assurant qu'il ne voulait pas donner la moindre indication « ni à Lorient ni au Bayern », tout en assurant que « toutes les options sont possibles. » Et compte tenu de l'absence de Lucas Chevalier, blessé, c'est bien le jeune Renato Marin qui pourrait connaître sa première titularisation en Ligue 1, quatre mois et demi après ses débuts lors du 32e de finale de Coupe de France face à Fontenay-le-Comte (4-0).