«Une vraie surprise» : L’OM étonne un journaliste avec ce transfert

Alors qu’un mercato estival animé s’annonce à l’OM, de nombreux transferts ont déjà eu lieu au cours des derniers mois. En effet, le club phocéen, comme à son habitude, s’était considérablement renforcé. Plusieurs joueurs avaient ainsi posé leurs valises à Marseille l’été dernier et voilà qu’il y a une arrivée qui a été une surprise pour beaucoup.
Ayant décidé de se séparer d’Adrien Rabiot suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, l’OM s’était mis en quête de renforts au milieu de terrain dans les derniers jours du mercato estival. C’est ainsi que le club phocéen avait accueilli Arthur Vermeeren. Le Belge a débarqué à Marseille en provenance du RB Leipzig dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Sur le papier, l’OM s’offrait là un joueur très prometteur et voilà que l’arrivée de Vermeeren sur la Canebière n’était pas vraiment attendue.
« L’OM était intéressé par le joueur, mais… »
Interrogé par Tellement Foot, le journaliste Sacha Tavolieri a évoqué le transfert qui l’a « le plus surpris ». C’est alors qu’il a cité l’arrivée d’Arthur Vermeeren à l’OM, expliquant : « Le transfert d’Arthur Vermeeren à l’Olympique de Marseille a été inattendu. L’OM était intéressé par le joueur, mais je ne pensais pas que le club allait l’engager. Ce fut une vraie surprise pour moi ».
L’option d’achat de Vermeeren ne sera pas activée par l’OM
L’été dernier, Arthur Vermeeren a donc posé ses valises à l’OM, prêté par le RB Leipzig. Un prêt assorti d’une option d’achat de 20M€. S’il le veut, le club phocéen a donc la possibilité d’acheter définitivement le milieu de terrain belge, mais voilà qu’on n’en prendrait pas le chemin. Alors que la fin de saison approche, il serait déjà acté que l’OM n’activera pas l’option d’achat de Vermeeren, qui va donc retourner à Leipzig au terme d’une saison passée à Marseille où il n’a pas forcément eu l’occasion de montrer toute l’étendue de son potentiel.