«Une vraie surprise» : L’OM étonne un journaliste avec ce transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’un mercato estival animé s’annonce à l’OM, de nombreux transferts ont déjà eu lieu au cours des derniers mois. En effet, le club phocéen, comme à son habitude, s’était considérablement renforcé. Plusieurs joueurs avaient ainsi posé leurs valises à Marseille l’été dernier et voilà qu’il y a une arrivée qui a été une surprise pour beaucoup.

Ayant décidé de se séparer d’Adrien Rabiot suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, l’OM s’était mis en quête de renforts au milieu de terrain dans les derniers jours du mercato estival. C’est ainsi que le club phocéen avait accueilli Arthur Vermeeren. Le Belge a débarqué à Marseille en provenance du RB Leipzig dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Sur le papier, l’OM s’offrait là un joueur très prometteur et voilà que l’arrivée de Vermeeren sur la Canebière n’était pas vraiment attendue.

« L’OM était intéressé par le joueur, mais… » Interrogé par Tellement Foot, le journaliste Sacha Tavolieri a évoqué le transfert qui l’a « le plus surpris ». C’est alors qu’il a cité l’arrivée d’Arthur Vermeeren à l’OM, expliquant : « Le transfert d’Arthur Vermeeren à l’Olympique de Marseille a été inattendu. L’OM était intéressé par le joueur, mais je ne pensais pas que le club allait l’engager. Ce fut une vraie surprise pour moi ».