Mercato : Le PSG accélère pour d'un attaquant estimé à... 3M€ ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré la fin de saison très animée, le PSG doit déjà préparer son prochain mercato. L'été dernier, le club de la capitale a été plutôt discret en faisant confiance au même effectif. Si beaucoup de joueurs parisiens pourraient intéresser de nombreux clubs en Europe, le PSG aurait déjà une piste pour sa prochaine recrue à 3M€.

Si le PSG ne devrait pas chambouler complètement son effectif, le club devrait tout de même s'activer sur le marché cet été pour une jeune recrue. Le club doit encore confirmer son titre en Ligue 1 et disputer la Ligue des champions mais le mercato va vite ouvrir ses portes. Un jeune profil intéresse tout particulièrement les dirigeants parisiens : Samuele Inacio. La concurrence pourrait être féroce sur ce dossier.

Le PSG craque pour un jeune crack Né en 2008, Samuele Inacio vient tout juste de fêter ses 18 ans. Depuis 2024, il évolue au Borussia Dortmund où il termine sa formation. Il a déjà fait ses débuts avec l'équipe première en disputant 4 matches de Bundesliga, dont une titularisation. Bild indique qu'il a fait une grande impression lors de ce match qui avait lieu la semaine dernière face à Fribourg, délivrant une passe décisive. Son profil intéresse grandement le PSG qui pourrait passer à l'action au cours de l'été.