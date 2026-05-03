Mercato : Un attaquant va quitter le Real Madrid à cause de Kylian Mbappé ?

Alexis Brunet

Au Real Madrid, Kylian Mbappé dispute tous les matchs, sauf quand il est blessé. Cela ne laisse donc pas beaucoup de temps de jeu aux autres attaquants, à l’image de Gonzalo Garcia. L’Espagnol pourrait donc être lassé de cette situation et finir par quitter la Casa Blanca à la fin de la saison. Cela tombe bien, un grand club européen souhaiterait le faire venir.

Alors qu’il a l’habitude de remporter de nombreux trophées, le Real Madrid se dirige tout droit vers une saison blanche. Le club espagnol a été éliminé de la Coupe du Roi et de la Ligue des champions et il est distancé en Liga par le FC Barcelone qui devrait être titré très prochainement. Cet été, il y a fort à parier que les dirigeants madrilènes vont changer des choses pour essayer de retrouver au plus vite les sommets.

Gonzalo Garcia sur le départ ? En attaque, le Real Madrid devrait continuer de faire confiance à Kylian Mbappé, qui est de loin le meilleur buteur du club espagnol cette saison (41 buts en 41 rencontres toutes compétitions confondues). Derrière le Français, il pourrait y avoir du mouvement. Gonzalo Garcia est dans l’ombre de l’ancien joueur du PSG et pour progresser le buteur de 22 ans pourrait peut-être décider d’aller voir ailleurs prochainement. D’après les informations du Corriere dello Sport, la Juventus de Turin l’aurait notamment dans son viseur pour renforcer son secteur offensif. Nicolas Jackson aurait également été proposé à la Vieille Dame.