Mercato - Real Madrid : Une recrue à 10M€ pour accompagner Kylian Mbappé la saison prochaine

Axel Cornic

Une deuxième saison blanche se dessine au Real Madrid, ce qui est inacceptable pour un club d’un tel standing. Ainsi, le président Florentino Pérez planifierait une énorme révolution pour cet été et si beaucoup parlent de l’arrivée de stars mondiales, c’est plutôt un jeune crack argentin qui pourrait débarquer dans la capitale espagnole.

Certains pensaient que le Real Madrid allait tout gagner avec Kylian Mbappé, mais cela n’a pas vraiment été le cas. Depuis l’arrivée du Français en 2024 en provenance du PSG, le club madrilène n’a plus remporté le moindre titre majeur. Et ça doit changer, puisque le Merengue ne peuvent pas continuer ainsi...

Nico Paz attendu comme le Messie A quelques semaines de la fin de la saison, la presse espagnole ne parle que de l’énorme ménage qui se préparerait du côté du Real Madrid. Et on connait déjà l’identité de la première recrue qui pourrait lancer e mercato, puisqu’il s’agit de la nouvelle révélation de Serie A. A seulement 21 ans, Nico Paz est devenu l‘un des talents les plus suivis d’Europe et ses prestations sous les couleurs de Como impressionnent les observateurs. Arrivé en Lombardie en aout 2024 en provenance de Madrid, il devrait vraisemblablement faire son grand retour cet été.