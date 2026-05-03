Habib Beye : «C’était le poste de sa vie», sa signature à l’OM va lui coûter cher ?

Pierrick Levallet

En février dernier, l’OM était contraint de se trouver un nouvel entraîneur après le départ de Roberto De Zerbi. Le club phocéen s’est alors tourné vers Habib Beye, qui n’a pas vraiment convaincu son monde jusqu’à présent. Sur RMC, on pense même que son expérience sur le banc marseillais pourrait lui coûter cher pour la suite de sa carrière.

Après son élimination en Ligue des champions, l’OM a été plongé dans une grave crise. Et celle-ci a fait des dégâts au sein du club phocéen, puisqu’elle a notamment précipité le départ de Roberto De Zerbi. Pour le remplacer, la direction marseillaise s’est tournée vers Habib Beye. Mais ce dernier n’a pas spécialement convaincu son monde jusqu’à présent. Stephen Brun pense même que son passage sur le banc olympien va lui coûter cher pour la suite de sa carrière.

«Je pense qu’il s’est fait très mal pour la suite de sa carrière» « Il y a des attitudes, les mêmes qu’on a vu à Lorient. Pas de repli, de la marche pendant 70 minutes, ce pauvre Habib Beye qui me fait de la peine. Il n’a plus aucun ressort. Je ne sais même pas ce qu’il leur a dit dans le vestiaire parce que le retour au vestiaire était cataclysmique. Il a pris ce poste parce que c’était le poste de sa vie et personne ne refuse quand on t’offre l’OM après avoir été viré de Rennes. Je pense qu’il s’est fait très mal pour la suite de sa carrière » a expliqué le consultant dans son émission Stephen Brunch sur RMC.