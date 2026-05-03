Le staff d'Habib Beye a abdiqué, les joueurs de l'OM l'ont «rendu fou»

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, le FC Nantes a surclassé l'OM (3-0) à la Beaujoire. Pourtant, les Canaris sont relégables, étant classés 17ème sur 18 en Ligue 1. Alors que les joueurs de l'OM prenaient l'eau face à ceux du FC Nantes, les membres du staff d'Habib Beye ont craqué, au point d'arrêter de transmettre leurs consignes.

Pour le compte de la 32ème journée de Ligue 1, l'OM de Frank McCourt s'est déplacé sur la pelouse du FC Nantes, relégable. Sur le papier, les Phocéens étaient nettement supérieurs aux Canaris. Pourtant, la bande à Rémy Cabella a corrigé celle de Mason Greenwood à la Beaujoire (3-0). Ce qui a créé des tensions à l'OM.

FC Nantes 3-0 OM D'après les indiscrétions de L'Equipe, la prestation des joueurs de l'OM face au FC Nantes a « rendu fou » les membres du staff d'Habib Beye. Les Marseillais étant « incapables de presser ensemble, d'accélérer et de renverser le jeu, (ayant) rendu plus de ballons à l'adversaire qu'ils n'en ont touché dans la surface adverse (six) et (ayant) passé leur temps à trottiner ». A tel point que les membres du staff d'Habib Beye présents en tribune ont arrêter de transmettre leurs consignes.