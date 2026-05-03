OM - Acherchour continue de clasher Greenwood : «Il boude comme un enfant gâté»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour en tant que titulaire samedi face au FC Nantes (3-0), Mason Greenwood n’a pas pu empêcher la large défaite de l’OM et a, à l’image de son équipe, sombré à la Beaujoire. Dans l’After Foot, Walid Acherchour a vivement critiqué son attitude, rappelant la confiance que le club lui a accordée malgré son passé controversé en Angleterre.

À l’image des notes accordées par La Provence, il n’y en a pas un pour rattraper l’autre actuellement à l’OM. Le quotidien régional a donné un 0/10 à l’ensemble des Olympiens pour leur prestation sur la pelouse du FC Nantes (3-0) samedi après-midi. Même Mason Greenwood, dont le dernier but remonte au 7 mars face à Toulouse (0-1), n’a pas existé dans ce match, au cours duquel son attitude a comme souvent laissé énormément à désirer.

« C’est un joueur qui n’a pas d’âme, comme cette équipe » « Greenwood, je me suis fait assassiner quand j’ai dit après Monaco que cette équipe-là l’an prochain serait meilleure sans lui parce que c’est un leader qui ne fédère pas, parce que c’est un joueur qui n’a pas d’âme, comme cette équipe », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC, lui qui avait assuré récemment que l’OM serait meilleur collectivement une fois que Mason Greenwood serait parti. « Pourquoi Beye le laisse sur le terrain ? Parce ce qu’il a peur, c’est son assurance-vie Greenwood. Comme beaucoup de supporters, comme c’est le meilleur joueur de l’effectif, tu te réfugies derrière son talent. T’es dans la fainéantise tactique parce que tu te dis que ce mec-là contre Nantes, vu que c’est le meilleur joueur, il va faire la différence, il va faire gagner le match. À la fin, ce n’est pas du tout le cas. »