«J’aimerais bien savoir quel club va l’attirer» : Greenwood «abandonne» l’OM, son futur transfert impacté ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Walid Acherchour n’a pas épargné les joueurs de l’OM après leur défaite sur la pelouse du FC Nantes (3-0) samedi et notamment Mason Greenwood. Le consultant de RMC attendait bien mieux de sa part dans cette période difficile pour Marseille et s’est interrogé sur quels clubs pourraient avoir envie de le recruter, que ce soit en raison de son attitude ou de son passé controversé.

La défaite face au FC Nantes (3-0) samedi après-midi a rappelé à Walid Acherchour « les pires heures récentes de l’OM ». Une prestation que le consultant de RMC a qualifiée « d’abandon de poste » dans l’After Foot, où il s’en est pris à Pierre-Emile Hojbjerg, mais également à Mason Greenwood, de retour en tant que titulaire et qui n’a plus inscrit le moindre but depuis près de deux mois.

« C’est un joueur qui n’a pas d’âme, comme cette équipe » « Greenwood, je me suis fait assassiner quand j’ai dit après Monaco que cette équipe-là l’an prochain serait meilleure sans lui parce que c’est un leader qui ne fédère pas, parce que c’est un joueur qui n’a pas d’âme, comme cette équipe », a déclaré Walid Acherchour. « Pourquoi Beye le laisse sur le terrain ? Parce ce qu’il a peur, c’est son assurance-vie Greenwood. Comme beaucoup de supporters, comme c’est le meilleur joueur de l’effectif, tu te réfugies derrière son talent. T’es dans la fainéantise tactique parce que tu te dis que ce mec-là contre Nantes, vu que c’est le meilleur joueur, il va faire la différence, il va faire gagner le match. À la fin, ce n’est pas du tout le cas. »