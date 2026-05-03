«J’aimerais bien savoir quel club va l’attirer» : Greenwood «abandonne» l’OM, son futur transfert impacté ?

Walid Acherchour n’a pas épargné les joueurs de l’OM après leur défaite sur la pelouse du FC Nantes (3-0) samedi et notamment Mason Greenwood. Le consultant de RMC attendait bien mieux de sa part dans cette période difficile pour Marseille et s’est interrogé sur quels clubs pourraient avoir envie de le recruter, que ce soit en raison de son attitude ou de son passé controversé.
La défaite face au FC Nantes (3-0) samedi après-midi a rappelé à Walid Acherchour « les pires heures récentes de l’OM ». Une prestation que le consultant de RMC a qualifiée « d’abandon de poste » dans l’After Foot, où il s’en est pris à Pierre-Emile Hojbjerg, mais également à Mason Greenwood, de retour en tant que titulaire et qui n’a plus inscrit le moindre but depuis près de deux mois.
« C’est un joueur qui n’a pas d’âme, comme cette équipe »
« Greenwood, je me suis fait assassiner quand j’ai dit après Monaco que cette équipe-là l’an prochain serait meilleure sans lui parce que c’est un leader qui ne fédère pas, parce que c’est un joueur qui n’a pas d’âme, comme cette équipe », a déclaré Walid Acherchour. « Pourquoi Beye le laisse sur le terrain ? Parce ce qu’il a peur, c’est son assurance-vie Greenwood. Comme beaucoup de supporters, comme c’est le meilleur joueur de l’effectif, tu te réfugies derrière son talent. T’es dans la fainéantise tactique parce que tu te dis que ce mec-là contre Nantes, vu que c’est le meilleur joueur, il va faire la différence, il va faire gagner le match. À la fin, ce n’est pas du tout le cas. »
« T’as des mecs qui comparent Greenwood à ce qui se fait de mieux »
« Mason Greenwood, il a conscience de ce qu’a fait l’OM pour lui hors terrain ? Par rapport à l’image qu’il avait et les atrocités qu’il a faites dans son passé. Est-ce qu’à un moment donné, il n’a pas une dette envers les supporters marseillais ? Dès que tu critiques Greenwood sur les réseaux, les supporters marseillais sont complètement fans de ce joueur. Et ce mec-là, il exècre sur le terrain, il chie sur le terrain pendant 90 minutes ! Il boude comme un enfant gâté qui n’a pas eu son jouet à Toys’R Us pendant toute la rencontre », a ajouté Walid Acherchour, qui ne voit pas quel club pourrait avoir envie de recruter Mason Greenwood. « T’as des gens, quand tu leur expliques que le football ce n’est pas qu’avec le ballon, pas que ce que tu peux faire sur le un contre un, la qualité de frappe, c’est aussi de que tu fais sans le ballon, offensivement, défensivement, ce que tu diffuses autour de toi. Quand je vois ce qui s’est passé en demi-finale de Ligue des champions, en quarts de finale, sur des joueurs offensifs, t’as des mecs qui comparent Greenwood à ce qui se fait de mieux. Mais j’aimerais bien savoir quel club déjà en termes d’image, va s’attirer Mason Greenwood par rapport à ce qu’il a fait, mais même sur le terrain quand tu vois la fin de saison où le mec abandonne, c’est un abandon ! Marseille a besoin de lui, a construit son équipe, lui donne un salaire exorbitant pour qu’il les ramène sur le podium, et il te fait ça ! »