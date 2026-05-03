Prochain entraîneur du Real Madrid : Frédéric Hermel a son chouchou et il en rajoute une couche

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison prochaine, le Real Madrid aura-t-il un nouvel entraîneur ? Actuellement, c’est Alvaro Arbeloa qui occupe ce poste, mais rien ne dit que ce sera toujours le cas d’ici quelques mois. La succession de l’Espagnol fait énormément parler de nombreux noms circulent pour venir le remplacer. Journaliste suivant de près le Real Madrid, Frédéric Hermel a fait part une nouvelle fois de son option principale pour diriger la Casa Blanca.

Promu entraîneur du Real Madrid en cours de saison, Alvaro Arbeloa est venu remplacer Xabi Alonso. Le fait est que cette aventure pourrait ne durer que quelques mois. Compte tenu des résultats de la Casa Blanca, l’Espagnol pourrait ne pas être conservé la saison prochaine. On parle ainsi de José Mourinho, Didier Deschamps, Jürgen Klopp ou encore Mauricio Pochettino pour venir remplacer Arbeloa. Le Real Madrid aura-t-il alors un nouvel entraîneur la saison prochaine ?

Hermel vote… Alvaro Arbelo Les candidats au poste d’entraineur du Real Madrid et chacun a ses prétendants. Frédéric Hermel a lui aussi son option préférentielle. C’est ainsi que pour AS, le journaliste en a remis une couche sur le fait de… conserver Alvaro Arbeloa la saison prochaine. « Je ne vais pas changer d'avis si facilement. Je pense toujours que si Álvaro Arbeloa parvient à maintenir l'équipe à une place honorable jusqu'à la fin de la saison, il mérite de rester sur le banc du Real Madrid », a-t-il écrit dans sa chronique.