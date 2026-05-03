Transfert avec le PSG : Le Real Madrid fixe une condition !

Séduit par Joan Martínez, le PSG aimerait boucler son transfert lors du prochain mercato estival. De son côté, le Real Madrid n'exclurait pas l'idée de vendre son défenseur central de 18 ans. Toutefois, le club merengue compterait définir sa future composition à ce poste au préalable.
Si Illia Zabarnyi a signé au PSG lors du dernier mercato estival, Luis Campos serait toujours en quête d'un renfort en défense centrale pour étoffer l'effectif de Luis Enrique. D'après les indiscrétions de Marca, le conseiller football du PSG aurait coché le nom de Joan Martínez, sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec le Real Madrid.
Le PSG veut arracher Joan Martinez au Real Madrid
A en croire Marca, Luis Campos serait déjà passé à l'action pour mener à bien l'opération Joan Martínez. En effet, le conseiller football du PSG aurait manifesté officiellement son intérêt pour la pépite du Real Madrid. Et s'il n'a pas encore joué une seule minute en équipe première pour le moment, Joan Martínez pourrait tout de même être bloqué par sa direction cet été.
Le Real Madrid a un gros problème à régler en défense centrale
Toujours selon Marca, Joan Martínez disposerait d'une clause libératoire fixée à 150M€. Par conséquent, le PSG est dans l'obligation de négocier avec le Real Madrid pour finaliser un transfert moins onéreux. Toutefois, la valeur marchande de Joan Martínez serait tout de même très élevée. Ainsi, le PSG va devoir casser sa tirelire quoi qu'il arrive, et ce, parce que le joueur à un potentiel XXL. De son côté, le Real Madrid ne ferme pas la porte à un départ de Joan Martínez. Toutefois, la Maison-Blanche ne donnera son feu vert sur ce dossier que lorsqu'elle aura défini la future composition de son équipe première en défense centrale. Alvaro Arbeloa ayant un énorme problème à ce poste. Avec la blessure d'Eder Militao et le départ à venir de David Alaba, le Real Madrid doit recruter, trancher pour la prolongation d'Antonio Rüdiger, l'avenir de Raúl Asencio, et le retour de Jacobo Ramón, ainsi que sceller le sort de ses joueurs issus du centre de formation. Affaire à suivre...