Transfert avec le PSG : Le Real Madrid fixe une condition !

Amadou Diawara

Séduit par Joan Martínez, le PSG aimerait boucler son transfert lors du prochain mercato estival. De son côté, le Real Madrid n'exclurait pas l'idée de vendre son défenseur central de 18 ans. Toutefois, le club merengue compterait définir sa future composition à ce poste au préalable.

Si Illia Zabarnyi a signé au PSG lors du dernier mercato estival, Luis Campos serait toujours en quête d'un renfort en défense centrale pour étoffer l'effectif de Luis Enrique. D'après les indiscrétions de Marca, le conseiller football du PSG aurait coché le nom de Joan Martínez, sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec le Real Madrid.

Le PSG veut arracher Joan Martinez au Real Madrid A en croire Marca, Luis Campos serait déjà passé à l'action pour mener à bien l'opération Joan Martínez. En effet, le conseiller football du PSG aurait manifesté officiellement son intérêt pour la pépite du Real Madrid. Et s'il n'a pas encore joué une seule minute en équipe première pour le moment, Joan Martínez pourrait tout de même être bloqué par sa direction cet été.