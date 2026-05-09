L’OM a trouvé son nouveau directeur sportif, un club de Ligue 1 va être dégoûté !

Alexis Brunet

À la fin de la saison, Medhi Benatia va quitter son poste de directeur sportif. L’OM le sait et est donc à la recherche de la perle rare depuis déjà plusieurs semaines. Alors qu’il avait un accord avec l’OGC Nice en cas de maintien, Grégory Lorenzi pourrait finalement débarquer à Marseille, lui qui va quitter Brest prochainement.

La valse des départs va continuer cet été à l'OM. Alors que Pablo Longoria et Roberto De Zerbi sont déjà partis, c’est Medhi Benatia qui va bientôt quitter son poste. Le directeur sportif souhaitait s’en aller il y a quelques mois, mais Frank McCourt l’avait retenu et lui avait demandé de rester jusqu'à la fin de la saison, ce que le Marocain avait alors accepté.

Lorenzi se rapproche de l’OM Face au départ de Medhi Benatia, l’OM est donc dans l’obligation de se trouver un nouveau directeur sportif et les recherches ont déjà commencé. Le club phocéen a étudié plusieurs profils et d’après les informations de L’Équipe, Grégory Lorenzi serait actuellement l’un des favoris pour le poste. Ce dernier aurait eu plusieurs rendez-vous avec la société qui est en charge de présenter des profils au futur président marseillais Stéphane Richard. Alors qu’il va quitter Brest à la fin de la saison, Lorenzi serait intéressé par l’opportunité de prendre en main le club phocéen et il serait persuadé de pouvoir y réussir.